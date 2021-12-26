https://tr.sputniknews.com/20211226/prensesle-tanismak-icin-imparatorluk-sarayina-kacak-girdi-1052124082.html

Prensesle tanışmak için İmparatorluk Sarayı'na kaçak girdi

Prensesle tanışmak için İmparatorluk Sarayı'na kaçak girdi

Japonya’da İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak giren şüpheli, polisteki ifadesinde 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak için eylemi gerçekleştirdiğini... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T09:53+0300

2021-12-26T09:53+0300

2021-12-26T09:53+0300

dünya

japonya

saray

prenses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052124127_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ce7ac4f333883d8c02b1b1794e435853.jpg

Japonya'da ismi açıklanmayan 56 yaşındaki bir şüphelinin, güvenlik çemberini aşarak Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak girmeyi başardığı ortaya çıktı. Tokyo polisinden elde edilen bilgiye göre, dün sarayın Hirakawa-mon kapısı olarak bilinen giriş kısmından tırmanarak araziye giren bir erkek, güvenlik güçlerince fark edilmesinin ardından saat 05.00 civarında tutuklandı. Şüpheli polisteki ifadesinde İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak istediği için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.Ocak ayında Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Akasaka'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalanmıştı. Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha, o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden sızdığı belirtilen 29 yaşındaki şahsın, 2 saat sonra fark edildiği öne sürülmüştü. Tutuklanan şüphelinin polise, "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansımıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211123/aski-prenseslige-tercih-eden-makonun-abddeki-siradan-hayatindan-ilk-kareler-1051071941.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, saray, prenses