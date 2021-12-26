Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211226/prensesle-tanismak-icin-imparatorluk-sarayina-kacak-girdi-1052124082.html
Prensesle tanışmak için İmparatorluk Sarayı'na kaçak girdi
Prensesle tanışmak için İmparatorluk Sarayı'na kaçak girdi
Japonya’da İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak giren şüpheli, polisteki ifadesinde 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak için eylemi gerçekleştirdiğini... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T09:53+0300
2021-12-26T09:53+0300
dünya
japonya
saray
prenses
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052124127_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ce7ac4f333883d8c02b1b1794e435853.jpg
Japonya'da ismi açıklanmayan 56 yaşındaki bir şüphelinin, güvenlik çemberini aşarak Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak girmeyi başardığı ortaya çıktı. Tokyo polisinden elde edilen bilgiye göre, dün sarayın Hirakawa-mon kapısı olarak bilinen giriş kısmından tırmanarak araziye giren bir erkek, güvenlik güçlerince fark edilmesinin ardından saat 05.00 civarında tutuklandı. Şüpheli polisteki ifadesinde İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak istediği için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.Ocak ayında Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Akasaka'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalanmıştı. Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha, o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden sızdığı belirtilen 29 yaşındaki şahsın, 2 saat sonra fark edildiği öne sürülmüştü. Tutuklanan şüphelinin polise, "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/aski-prenseslige-tercih-eden-makonun-abddeki-siradan-hayatindan-ilk-kareler-1051071941.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052124127_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5cfa299cfd4d29a761f6325c23876993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, saray, prenses

Prensesle tanışmak için İmparatorluk Sarayı'na kaçak girdi

09:53 26.12.2021
© REUTERSPrenses Aiko
Prenses Aiko - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© REUTERS
Abone ol
Japonya’da İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak giren şüpheli, polisteki ifadesinde 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Japonya'da ismi açıklanmayan 56 yaşındaki bir şüphelinin, güvenlik çemberini aşarak Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak girmeyi başardığı ortaya çıktı.
Tokyo polisinden elde edilen bilgiye göre, dün sarayın Hirakawa-mon kapısı olarak bilinen giriş kısmından tırmanarak araziye giren bir erkek, güvenlik güçlerince fark edilmesinin ardından saat 05.00 civarında tutuklandı.
Şüpheli polisteki ifadesinde İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak istediği için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Eski Japonya Prensesi Mako - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako'nun ABD'deki 'sıradan hayatından' ilk kareler
23 Kasım, 16:50
Ocak ayında Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Akasaka'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalanmıştı. Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha, o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden sızdığı belirtilen 29 yaşındaki şahsın, 2 saat sonra fark edildiği öne sürülmüştü. Tutuklanan şüphelinin polise, "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansımıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:53Prensesle tanışmak için İmparatorluk Sarayı'na kaçak girdi
09:53Coca-Cola İçecek'e 'yatırım yapılabilir' notu: 'Türkiye'de bu kredi notuna sahip iki firmadan biri'
09:41Alex de Souza'dan teknik direktörlük açıklaması: Acelem yok, sezon bitince oturup konuşacağız
09:41Sivas'ın en büyük gölü buz tuttu
09:23Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Süper Lig tarihine geçti
09:20Türk öğrencilere Çin'de nükleer enerji yüksek lisansı fırsatı
09:07Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
05:58Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir ekibi, deney için Dünya’ya iniş yaptığı yerde birkaç gün kalacak
05:44Noel Baba’nın sanal dünya turu tamamlandı
05:24Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya’da yerli Omicron vakaları tespit edildi
04:59Afganistan Ticaret Bakanı Azizi: Afganistan ve Kazakistan ortak ticaret odası kurmak için çalışıyor
04:39Sivas'ta, sıfırın atından 10 derece sıcaklığa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı
04:15Ersin Tatar: Erdoğan ile iki ülke arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden yapılmasını görüştük
03:41Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtları eylem yaptı: 'İyi krizler'
03:22Kraliçe 2. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı
03:10Kanalizasyon borusu döşeyen 25 yaşındaki işçi, toprak altında kalarak hayatını kaybetti
02:58Almanya'nın kendi depolarından gazı geri göndermesini değerlendiren Gazprom: En rasyonel çözüm değil
02:43BTS grubunun iki üyesi daha koronavirüse yakalandı
02:24İddia: Myanmar'da ordu, kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürüp, cesetlerini ateşe verdi
02:14Maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti