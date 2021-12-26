https://tr.sputniknews.com/20211226/putin-abd-ve-nato-garanti-sunmayi-reddederse-yanitimiz-cok-farkli-olabilir-1052127071.html

Putin: ABD ve NATO garanti sunmayı reddederse yanıtımız çok farklı olabilir

Putin: ABD ve NATO garanti sunmayı reddederse yanıtımız çok farklı olabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’ya güvenlik garantisi sunmayı reddetmesi halinde Moskova’nın yanıtının çok farklı olabileceğini, yapılacak... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T12:26+0300

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vladimir putin

nato

rossiya 1

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Rossiya 1 televizyonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın sesini duymaması durumunda nasıl yanıt verilebileceği sorusuna, “Yanıtımız çok farklı olabilir. Ne olacağı askeri uzmanlarımızın bana yapacağı tekliflere bağlı” ifadelerini kullandı. Rusya’nın bu konuyla ilgili müzakerelerden olumlu netice almak için çabalayacağını vurgulayan Putin, diplomatik süreçler açısından bir şeyleri sonlandırmak için değil diplomatik, yasal zemine dayalı bir neticeye ulaşmak istedikleri için teklifte bulunduklarını hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211226/rus-disisleri-nato--rusya-konseyi-toplantisinin-tarihi-ve-formati-uzerinde-calisiliyor-1052126316.html

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