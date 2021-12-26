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https://tr.sputniknews.com/20211226/rus-disisleri-nato--rusya-konseyi-toplantisinin-tarihi-ve-formati-uzerinde-calisiliyor-1052126316.html
Rus Dışişleri: NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi ve formatı üzerinde çalışılıyor
Rus Dışişleri: NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi ve formatı üzerinde çalışılıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi, formatı ve Rus heyette kimlerin yer alacağı yönündeki çalışmaların devam... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T11:49+0300
2021-12-26T11:49+0300
2021-12-26T11:49+0300
rusya
nato
jens stoltenberg
aleksandr gruşko
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Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “Tarih, model, format ve heyette kimlerin yer alacağı konusunda çalışmalar sürüyor” dedi. Gruşko, askeri güvenlik konusunun mevzu bahis olması nedeniyle toplantıda üst düzey askeri isimlerin yer almasının önemli olduğunu belirtti. NATO'dan bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla 12 Ocak'ta konseyin toplanması için karar aldığı aktarılmıştı.
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rusya, nato, jens stoltenberg, aleksandr gruşko
Rus Dışişleri: NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi ve formatı üzerinde çalışılıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi, formatı ve Rus heyette kimlerin yer alacağı yönündeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “Tarih, model, format ve heyette kimlerin yer alacağı konusunda çalışmalar sürüyor” dedi.
Gruşko, askeri güvenlik konusunun mevzu bahis olması nedeniyle toplantıda üst düzey askeri isimlerin yer almasının önemli olduğunu belirtti.
NATO'dan bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla 12 Ocak'ta konseyin toplanması için karar aldığı aktarılmıştı.