https://tr.sputniknews.com/20211226/rus-disisleri-nato--rusya-konseyi-toplantisinin-tarihi-ve-formati-uzerinde-calisiliyor-1052126316.html

Rus Dışişleri: NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi ve formatı üzerinde çalışılıyor

Rus Dışişleri: NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi ve formatı üzerinde çalışılıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi, formatı ve Rus heyette kimlerin yer alacağı yönündeki çalışmaların devam... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T11:49+0300

2021-12-26T11:49+0300

2021-12-26T11:49+0300

rusya

nato

jens stoltenberg

aleksandr gruşko

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Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “Tarih, model, format ve heyette kimlerin yer alacağı konusunda çalışmalar sürüyor” dedi. Gruşko, askeri güvenlik konusunun mevzu bahis olması nedeniyle toplantıda üst düzey askeri isimlerin yer almasının önemli olduğunu belirtti. NATO'dan bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla 12 Ocak'ta konseyin toplanması için karar aldığı aktarılmıştı.

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rusya, nato, jens stoltenberg, aleksandr gruşko