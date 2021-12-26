https://tr.sputniknews.com/20211226/rusyada-30-eylulden-beri-en-dusuk-gunluk-vaka-sayisi---1052130798.html

Rusya'da 30 Eylül’den beri en düşük günlük vaka sayısı

Rusya'da 30 Eylül’den beri en düşük günlük vaka sayısı

Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 721 arttı ve 10 milyon 392 bin 20’ye yükseldi. Bu, 30 Eylül’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı oldu. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T14:33+0300

2021-12-26T14:33+0300

2021-12-26T14:33+0300

rusya

eylül

koronavirüs

vaka sayısı

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, günlük vaka sayısı 23 bin 721 artışla 10 milyon 392 bin 20’ye çıktı. Gün içinde 968 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca 304 bin 218 can kaybı meydana geldi. İyileşenlerin sayısı da 37 bin 285 artarak 10 milyon 392 bin 20’ye ulaştı.

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rusya, eylül, koronavirüs, vaka sayısı