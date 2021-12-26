https://tr.sputniknews.com/20211226/sivasta-ilk-kez-duzenlenen-kis-festivali-basladi-reynmen-konserini-binlerce-kisi-izledi-1052121779.html

Sivas'ta, sıfırın atından 10 derece sıcaklığa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta, sıfırın atından 10 derece sıcaklığa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı. Reynmen olarak bilinen şarkıcı... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T04:39+0300

2021-12-26T04:39+0300

2021-12-26T04:43+0300

yaşam

sivas

konser

festival

kış

reynmen

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Sivas Belediyesi'nce organize edilen festival dolayısıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda açılış kurdelesi kesildi.Halk oyunları gösterisiyle başlayan festivalde yöresel ürünler ve kentte çekilen fotoğrafların yer aldığı stantlar ilgi gördü.Festivalde ilk olarak Sivaslı DJ'lerden Uğur Yıldırım sahne aldı.Yıldırım'ın ardından sahneye çıkan, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, konser alanını dolduranlara güzel bir gece yaşattı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentteki tarihi meydanı dolduran binlerce Sivaslı, Reynmen'in şarkılarına eşlik etti.Çeşitli sportif etkinlikler, sergiler, animasyon gösterileri ve konserlerin yer aldığı kış festivali iki gün sürecek.Festivalde pazar günü şarkıcı Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşacak.

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sivas, konser, festival, kış, reynmen