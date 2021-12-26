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Sivas'ta, sıfırın atından 10 derece sıcaklığa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı
Sivas'ta, sıfırın atından 10 derece sıcaklığa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı
Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı. Reynmen olarak bilinen şarkıcı... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T04:39+0300
2021-12-26T04:43+0300
yaşam
sivas
konser
festival
kış
reynmen
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Sivas Belediyesi'nce organize edilen festival dolayısıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda açılış kurdelesi kesildi.Halk oyunları gösterisiyle başlayan festivalde yöresel ürünler ve kentte çekilen fotoğrafların yer aldığı stantlar ilgi gördü.Festivalde ilk olarak Sivaslı DJ'lerden Uğur Yıldırım sahne aldı.Yıldırım'ın ardından sahneye çıkan, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, konser alanını dolduranlara güzel bir gece yaşattı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentteki tarihi meydanı dolduran binlerce Sivaslı, Reynmen'in şarkılarına eşlik etti.Çeşitli sportif etkinlikler, sergiler, animasyon gösterileri ve konserlerin yer aldığı kış festivali iki gün sürecek.Festivalde pazar günü şarkıcı Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşacak.
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sivas, konser, festival, kış, reynmen

Sivas'ta, sıfırın atından 10 derece sıcaklığa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

04:39 26.12.2021 (güncellendi: 04:43 26.12.2021)
© AASivas'ta ilk kez düzenlenen kış festivali
Sivas'ta ilk kez düzenlenen kış festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı. Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın konserini binlerce kişi izledi.
Sivas Belediyesi'nce organize edilen festival dolayısıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda açılış kurdelesi kesildi.
Halk oyunları gösterisiyle başlayan festivalde yöresel ürünler ve kentte çekilen fotoğrafların yer aldığı stantlar ilgi gördü.
Festivalde ilk olarak Sivaslı DJ'lerden Uğur Yıldırım sahne aldı.
Yıldırım'ın ardından sahneye çıkan, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, konser alanını dolduranlara güzel bir gece yaşattı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentteki tarihi meydanı dolduran binlerce Sivaslı, Reynmen'in şarkılarına eşlik etti.
Çeşitli sportif etkinlikler, sergiler, animasyon gösterileri ve konserlerin yer aldığı kış festivali iki gün sürecek.
Festivalde pazar günü şarkıcı Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşacak.
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