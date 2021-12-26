https://tr.sputniknews.com/20211226/soci-futbol-kulubu-devre-arasi-kampini-turkiyede-yapacak-1052118800.html

Soçi Futbol Kulübü, devre arası kampını Türkiye’de yapacak

Soçi Futbol Kulübü, devre arası kampını Türkiye’de yapacak

Soçi Futbol Kulübü’nün internet sitesinde yayınlanan devre arası kamp programına göre takım, yapmayı planladığı iki kampını Türkiye’de geçirecek. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

futbol

soç

spor

rusya

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Soçi Futbol Kulübü’nün internet sitesinde yayınlanan devre arası kamp programına göre takım, yapmayı planladığı iki kampını Türkiye’de geçirecek.Soçi Futbol Kulübü, 14-21 Ocak tarihlerinde oyuncuların sağlık kontrolünden geçirileceği kampın ardından, 22 Ocak - 3 Şubat ve 7-18 Şubat tarihlerinde Türkiye’de iki kamp yapacak.Yurt dışı kampları çerçevesinde hazırlık maçlarının yapılabileceği, rakiplerin ve maç tarihlerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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türkiye, futbol, soç, rusya