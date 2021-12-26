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Soçi Futbol Kulübü, devre arası kampını Türkiye’de yapacak
Soçi Futbol Kulübü, devre arası kampını Türkiye’de yapacak
Soçi Futbol Kulübü’nün internet sitesinde yayınlanan devre arası kamp programına göre takım, yapmayı planladığı iki kampını Türkiye’de geçirecek. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T00:52+0300
2021-12-26T00:52+0300
2021-12-26T00:53+0300
türkiye
futbol
soç
spor
rusya
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Soçi Futbol Kulübü’nün internet sitesinde yayınlanan devre arası kamp programına göre takım, yapmayı planladığı iki kampını Türkiye’de geçirecek.Soçi Futbol Kulübü, 14-21 Ocak tarihlerinde oyuncuların sağlık kontrolünden geçirileceği kampın ardından, 22 Ocak - 3 Şubat ve 7-18 Şubat tarihlerinde Türkiye’de iki kamp yapacak.Yurt dışı kampları çerçevesinde hazırlık maçlarının yapılabileceği, rakiplerin ve maç tarihlerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.
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Soçi Futbol Kulübü, devre arası kampını Türkiye’de yapacak 00:52 26.12.2021 (güncellendi: 00:53 26.12.2021)
Soçi Futbol Kulübü’nün internet sitesinde yayınlanan devre arası kamp programına göre takım, yapmayı planladığı iki kampını Türkiye’de geçirecek.
Soçi Futbol Kulübü, 14-21 Ocak tarihlerinde oyuncuların sağlık kontrolünden geçirileceği kampın ardından, 22 Ocak - 3 Şubat ve 7-18 Şubat tarihlerinde Türkiye’de iki kamp yapacak.
Yurt dışı kampları çerçevesinde hazırlık maçlarının yapılabileceği, rakiplerin ve maç tarihlerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.