https://tr.sputniknews.com/20211226/sultangazide-tasla-hastaneye-saldiran-sahis-tutuklandi-1052119437.html

Sultangazi'de elindeki taşla hastaneye girip ortalığı dağıtan saldırgan tutuklandı

Sultangazi'de elindeki taşla hastaneye girip ortalığı dağıtan saldırgan tutuklandı

Sultangazi'de elinde taşla hastaneye girerek etrafı dağıtan ve hastaneden bir adet telefonunu da çaldığı iddia edilen şüpheli Oğuzcan Y. tutuklandı 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T01:25+0300

2021-12-26T01:25+0300

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türkiye

saldırı

hastane

sultangazi

taş

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Sultangazi'de bulunan özel hastanede ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., etrafa saldırdı.Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi.Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı. Oğuzcan Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

türkiye

sultangazi

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saldırı, hastane, sultangazi, taş