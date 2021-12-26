Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211226/sultangazide-tasla-hastaneye-saldiran-sahis-tutuklandi-1052119437.html
Sultangazi'de elindeki taşla hastaneye girip ortalığı dağıtan saldırgan tutuklandı
Sultangazi'de elindeki taşla hastaneye girip ortalığı dağıtan saldırgan tutuklandı
Sultangazi'de elinde taşla hastaneye girerek etrafı dağıtan ve hastaneden bir adet telefonunu da çaldığı iddia edilen şüpheli Oğuzcan Y. tutuklandı 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T01:25+0300
2021-12-26T01:29+0300
türkiye
saldırı
hastane
sultangazi
taş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052119505_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_7ae87e37ed26ed76a12e2d3dfbbfe21c.jpg
Sultangazi'de bulunan özel hastanede ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., etrafa saldırdı.Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi.Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı. Oğuzcan Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
türkiye
sultangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052119505_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_8e4d3eb1d2679fad80a28b5fff44923f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saldırı, hastane, sultangazi, taş

Sultangazi'de elindeki taşla hastaneye girip ortalığı dağıtan saldırgan tutuklandı

01:25 26.12.2021 (güncellendi: 01:29 26.12.2021)
© DHASultangazi'de taşla saldırı
Sultangazi'de taşla saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© DHA
Abone ol
Sultangazi'de elinde taşla hastaneye girerek etrafı dağıtan ve hastaneden bir adet telefonunu da çaldığı iddia edilen şüpheli Oğuzcan Y. tutuklandı
Sultangazi'de bulunan özel hastanede ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi.
Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., etrafa saldırdı.Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi.
Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı. Oğuzcan Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:26Ahmet Ağaoğlu: 2019-20 senaryolarını önümüze koymayın elinizde patlar
01:25Sultangazi'de elindeki taşla hastaneye girip ortalığı dağıtan saldırgan tutuklandı
01:23BM'nin yardımları azaltma kararına Husiler'den tepki: Kıtlığın habercisi
01:12Belarus medyası: Putin ve Lukaşenko savunma alanındaki işbirliğini görüştü
01:09Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
00:52Soçi Futbol Kulübü, devre arası kampını Türkiye’de yapacak
00:47Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin binası renklendi: 'Bundan böyle hediye olmayacak'
00:37CHP'li Özel: CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir
00:19Araçlarında 520 kilo etil alkol ele geçirilen 3 kişi tutuklandı
DünZonguldak'ta gözleri oyulmuş sokak köpeği bulundu: 'Sözün bittiği bir günü yaşıyorum'
DünTaliban, 'gerek yok' dedi: Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu feshedildi
DünKremlin: Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü
DünRusya Karadeniz Filosu'nun komuta kademesi Kırım’da toplandı
DünRize'de evli bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Dün30 dolara aldığı çizim, milyonlarca dolarlık Albrecht Dürer tablosu çıktı
Dünİmamoğlu: Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz
DünOrmanda avlanırken komşusunu vurdu
DünCHP'li Ağbaba: 20 Aralık gecesi fakire fukaraya kumpas kurdular
DünNefes borusuna yiyecek kaçan çocuk Heimlich manevrası ile kafe personeli tarafından kurtarıldı
DünFikret Orman: Bu arkadaşlara hakkım haram zıkkım olsun