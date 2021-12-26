Tek nefeste 50 metreye tüpsüz dalarak rekor kırdı: İstanbul Boğazı'na 'zaman kapsülü' bıraktı

"Heyecanlıyız su biraz soğuk gibi duruyor. İyi dilekler var içerisinde, bunları bir asır sonraya göndereceğim tek nefesle dalarak. 50 metreye dalarak bırakacağız, saklayacağız ve bu güzel dileklerin bir yaratım olduğuna inanıyorum. Sözcüklerin bir büyü olduğuna önce niyet sonra akıbet derler, güzel şeyler olacak. Bu denizin karanlık sularına indiğinde bunlar orada yeşerecek, tohum gibi ekeceğiz iyi dileklerimizi. Doğadaki şifanın peşindeyiz çünkü hepimiz doğanın bir parçasıyız. Bu doğanın adaptasyonu da doğadan gelen şifa da beni her geçen gün daha da ilerletiyor kendi yaptığım sporda. Nefesim çok önemli nefesin gücüne inanıyorum. Güzel şeylere iyi dileklerle."