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https://tr.sputniknews.com/20211226/tekirdagda-27-yasindaki-genc-olu-bulundu-katil-zanlisi-babasi-aglayarak-itiraf-etti-1052135650.html
Tekirdağ'da 27 yaşındaki genç ölü bulundu, katil zanlısı babası ağlayarak itiraf etti
Tekirdağ'da 27 yaşındaki genç ölü bulundu, katil zanlısı babası ağlayarak itiraf etti
Malkara'da başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulunan 27 yaşındaki Cem Mermer'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan babası Veli... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T17:02+0300
2021-12-26T17:02+0300
tekirdağ
malkara
cem mermer
veli mermer
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide önceki gün bir ceset görenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin 27 yaşındaki Cem Mermer olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma boş av tüfeği fişekleri de buldu. Plaka Takip Sistemi'nin (PTS) kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, baba Veli Mermer'in aracının cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit etti. Jandarmanın bilgi vermesi ile harekete geçen Ergene Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baba Mermer'in evinde ve iş yerinde arama yaptı. Polisin aramasında bir av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınıp soruşturmanın sürdüğü Malkara Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Mermer, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Mermer ifadesinde gözyaşı dökerek oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Mermer "Oğlumun kendine göre, rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.
tekirdağ
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tekirdağ, malkara, cem mermer, veli mermer

Tekirdağ'da 27 yaşındaki genç ölü bulundu, katil zanlısı babası ağlayarak itiraf etti

17:02 26.12.2021
© DHACem Mermer
Cem Mermer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© DHA
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Malkara'da başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulunan 27 yaşındaki Cem Mermer'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan babası Veli Mermer, ifadesinde "Oğlumun kendine göre rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Böyle olmasını istemezdim" dedi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide önceki gün bir ceset görenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen ekipler, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin 27 yaşındaki Cem Mermer olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma boş av tüfeği fişekleri de buldu.
Plaka Takip Sistemi'nin (PTS) kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, baba Veli Mermer'in aracının cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit etti. Jandarmanın bilgi vermesi ile harekete geçen Ergene Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baba Mermer'in evinde ve iş yerinde arama yaptı. Polisin aramasında bir av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınıp soruşturmanın sürdüğü Malkara Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Mermer, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Mermer ifadesinde gözyaşı dökerek oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Mermer "Oğlumun kendine göre, rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.
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