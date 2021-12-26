https://tr.sputniknews.com/20211226/tekirdagda-27-yasindaki-genc-olu-bulundu-katil-zanlisi-babasi-aglayarak-itiraf-etti-1052135650.html

Tekirdağ'da 27 yaşındaki genç ölü bulundu, katil zanlısı babası ağlayarak itiraf etti

Tekirdağ'da 27 yaşındaki genç ölü bulundu, katil zanlısı babası ağlayarak itiraf etti

Malkara'da başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulunan 27 yaşındaki Cem Mermer'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan babası Veli... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T17:02+0300

2021-12-26T17:02+0300

2021-12-26T17:02+0300

tekirdağ

malkara

cem mermer

veli mermer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052135352_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_369013e5f4a0234ab4bd808e48be17d7.jpg

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide önceki gün bir ceset görenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin 27 yaşındaki Cem Mermer olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma boş av tüfeği fişekleri de buldu. Plaka Takip Sistemi'nin (PTS) kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, baba Veli Mermer'in aracının cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit etti. Jandarmanın bilgi vermesi ile harekete geçen Ergene Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baba Mermer'in evinde ve iş yerinde arama yaptı. Polisin aramasında bir av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınıp soruşturmanın sürdüğü Malkara Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Mermer, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Mermer ifadesinde gözyaşı dökerek oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Mermer "Oğlumun kendine göre, rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.

tekirdağ

malkara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tekirdağ, malkara, cem mermer, veli mermer