https://tr.sputniknews.com/20211226/trabzonspor-fenerbahcenin-rekorunu-kirdi-super-lig-tarihine-gecti-1052123117.html

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Süper Lig tarihine geçti

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Süper Lig tarihine geçti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde gösterdiği performansla tarihe geçti. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T09:23+0300

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2021-12-26T09:27+0300

trabzonspor

spor

süper lig

fenerbahçe

başakşehir

rekor

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Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ilk devreyi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak tamamladı ve lig tarihine geçtiDevreyi 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, 2005 - 2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ligde ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayan takım oldu.Trabzonspor, 19 maçın oynandığı ilk devrede tam 14 galibiyet alırken, 4 kere de berabere kaldı. Bordo mavililer sadece 1 kere mağlup oldu.Karadeniz ekibi ayrıca 0-0'lık Medipol Başakşehir beraberliği ile de bu sezon ilk kez kendi sahasında gol atamadı.

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trabzonspor, süper lig, fenerbahçe, başakşehir, rekor