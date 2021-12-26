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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Süper Lig tarihine geçti
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Süper Lig tarihine geçti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde gösterdiği performansla tarihe geçti. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T09:23+0300
2021-12-26T09:27+0300
trabzonspor
spor
süper lig
fenerbahçe
başakşehir
rekor
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Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ilk devreyi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak tamamladı ve lig tarihine geçtiDevreyi 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, 2005 - 2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ligde ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayan takım oldu.Trabzonspor, 19 maçın oynandığı ilk devrede tam 14 galibiyet alırken, 4 kere de berabere kaldı. Bordo mavililer sadece 1 kere mağlup oldu.Karadeniz ekibi ayrıca 0-0'lık Medipol Başakşehir beraberliği ile de bu sezon ilk kez kendi sahasında gol atamadı.
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trabzonspor, süper lig, fenerbahçe, başakşehir, rekor

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Süper Lig tarihine geçti

09:23 26.12.2021 (güncellendi: 09:27 26.12.2021)
© İHAAnastasios Bakasetas, Trabzonspor ile Başakşehir
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ile Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde gösterdiği performansla tarihe geçti.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ilk devreyi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak tamamladı ve lig tarihine geçti
Devreyi 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, 2005 - 2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ligde ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayan takım oldu.
Trabzonspor, 19 maçın oynandığı ilk devrede tam 14 galibiyet alırken, 4 kere de berabere kaldı. Bordo mavililer sadece 1 kere mağlup oldu.
Karadeniz ekibi ayrıca 0-0'lık Medipol Başakşehir beraberliği ile de bu sezon ilk kez kendi sahasında gol atamadı.
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