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Türk öğrencilere Çin'de nükleer enerji yüksek lisansı fırsatı
Türk öğrencilere Çin'de nükleer enerji yüksek lisansı fırsatı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerji alanında çalışmak isteyen 10 öğrenciyi yüksek lisans eğitimi için Çin'e gönderecek. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T09:20+0300
2021-12-26T09:20+0300
yaşam
çin
türkiye
burs
öğrenci
nükleer enerji
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Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012'de imzalanan 'Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde Türkiye'de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda Çin'in önde gelen eğitim kurumlarından Tsinghua Üniversitesinde 5 yıldır devam eden 'Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı' 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 10 öğrenci belirlenecek. Türkiye'den EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program ders, staj ve tez süreçleriyle 2 yıl sürecek. Türkiye'nin nükleer enerji politikalarında söz sahibi olacak gençlerinin yetiştirileceği programa, üniversitelerin mühendislik bölümünden ve doğa bilimlerinden en geç Temmuz 2022'de mezun olacaklar başvurabilecek. Başvuru şartları arasında, ileri düzeyde İngilizce bilmek ve genel not ortalamasının en az 2.5 olması da yer alıyor. Eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin masrafları da Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Burs programı çerçevesinde, 2 yıl okul ücretinden muaf olacak adaylardan başvuru ücreti de alınmayacak. Konaklama imkanı ve sağlık sigortası da hakkı da bulunacak genç nükleer enerji öğrencilerine aylık 4 bin 500 yuan burs, gidiş dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu imkanı da sağlanacak. Başvurular 6 Ocak 2022'de sona erecek.
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çin, türkiye, burs, öğrenci, nükleer enerji

Türk öğrencilere Çin'de nükleer enerji yüksek lisansı fırsatı

09:20 26.12.2021
© DHAÇin ve Türkiye bayrakları
Çin ve Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerji alanında çalışmak isteyen 10 öğrenciyi yüksek lisans eğitimi için Çin'e gönderecek.
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012'de imzalanan 'Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde Türkiye'de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla eğitim programları devam ediyor.
Bu kapsamda Çin'in önde gelen eğitim kurumlarından Tsinghua Üniversitesinde 5 yıldır devam eden 'Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı' 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 10 öğrenci belirlenecek.
Türkiye'den EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program ders, staj ve tez süreçleriyle 2 yıl sürecek.
Türkiye'nin nükleer enerji politikalarında söz sahibi olacak gençlerinin yetiştirileceği programa, üniversitelerin mühendislik bölümünden ve doğa bilimlerinden en geç Temmuz 2022'de mezun olacaklar başvurabilecek. Başvuru şartları arasında, ileri düzeyde İngilizce bilmek ve genel not ortalamasının en az 2.5 olması da yer alıyor.
Eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin masrafları da Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Burs programı çerçevesinde, 2 yıl okul ücretinden muaf olacak adaylardan başvuru ücreti de alınmayacak. Konaklama imkanı ve sağlık sigortası da hakkı da bulunacak genç nükleer enerji öğrencilerine aylık 4 bin 500 yuan burs, gidiş dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu imkanı da sağlanacak.
Başvurular 6 Ocak 2022'de sona erecek.
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