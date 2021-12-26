https://tr.sputniknews.com/20211226/turkiyede-idam-edilen-son-kisinin-fotografina-sorusturma-1052125276.html

Türkiye'de idam edilen son kişinin fotoğrafını paylaşan SOL Partili Güzel'e soruşturma

Türkiye'de idam edilen son kişinin fotoğrafını paylaşan SOL Partili Güzel'e soruşturma

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel’e Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Arslan’ın fotoğrafını paylaştığı için 'terör örgütü propagandası'... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T11:07+0300

2021-12-26T11:07+0300

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idam

türkiye

fotoğraf

ankara

soruşturma

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İdam edilen son kişi Hıdır Arslan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak 'terör örgütü propagandası' sayıldı. Arslan'ın fotoğrafını paylaşan SOL Partili Murat Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Güzel’e 12 Eylül’de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Arslan’ın fotoğraflarını, sosyal medya hesabında neden paylaştığı soruldu.ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre '68 gençlik hareketi liderlerinden, 4 Kasım 2014 tarihindeki vefatının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen törenle cenazesi kaldırılan Nasuh Mitap’la ilgili paylaşımı yeniden paylaşması da ifade veren Güzel’e sorulan sorular arasında yer aldı.'Devrimci yol propagandası yaptığınız anlaşılmıştır...'Soruşturma evrakında, “Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.Güzel, ifadesinde ‘paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını’ ve söz konusu paylaşımların ‘ifade özgürlüğü kapsamında’ olduğunu belirtti:SOL Parti Keçiören İlçe Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada ise soruşturmaya şöyle tepki gösterildi:"TEM tarafından başlatılan soruşturmanın nedeni, devrimcilerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak anmak. Terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla açılan soruşturma bir işgüzarlıktan başka bir şey değildir. Ellerindeki zor gücünü pervasızca kullanmaya alışan iktidar güçleri akılla açıklanmayacak saçma iddialarla muhalefeti soruşturmayı marifet sayıyor. Oysa ortaya koydukları iddialar, ileri sürdükleri gerekçeler nasıl bir çaresizlik içinde olduklarının kanıtından başka bir şey olamaz.'Devrimcileri anmak suç sayılmaz'Açıklamaya dahi gerek duyulmayacak kadar aleni gerçek şudur ki, geçmişte kaybettiğimiz devrimcileri anmak asla suç olamaz, suç sayılamaz, terörle anılamaz. Yönetim meclisi üyesi arkadaşımıza yönelik bu soruşturma saçmalığının davaya dönüştürülmeden kapatılmasını bekliyoruz. Bu vesileyle emperyalizme karşı ülkemizin bağımsızlığını, sömürüye karşı emekçi halkın özgür geleceği için mücadele etmiş tüm devrimcileri bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Mücadeleleri sürecek.”

https://tr.sputniknews.com/20211124/bakan-yanik-idama-kategorik-olarak-karsi-degilim-1051092078.html

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idam, fotoğraf, ankara, soruşturma