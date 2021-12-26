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https://tr.sputniknews.com/20211226/turkiyedeki-katolik-kanaat-onderleri-noel-baba-aslinda-coca-cola-reklami-tartismalarina-ne-diyor-1052124552.html
Türkiye'deki Katolik kanaat önderleri 'Noel Baba aslında Coca Cola reklamı' tartışmalarına ne diyor?
Türkiye'deki Katolik kanaat önderleri 'Noel Baba aslında Coca Cola reklamı' tartışmalarına ne diyor?
Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültür Ataşesi Dr. Marmara, "Yaşayan ve gerçek olan Aziz Nikola’dır, doğru ancak Noel Baba da Aziz... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T10:12+0300
2021-12-26T10:12+0300
türkiye
coca cola
noel baba
katolik
demre
aziz nikola günü
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Türkiye'de her yeni yıl öncesi Noel Baba'ya ilişkin yükselen tepki ve tartışmalar, bu kez Katolik dünyada ilginç bir eksende yaşanıyor. Yaşanan tartışmanın odağında Demre'de dördüncü yüzyılda doğup yaşayan Aziz Nikola da yer alıyor. Tartışmanın fitilini, Sicilya'nın Noto kentinde görevli Psikopos Antonio Stagliano ateşledi. Aziz Nikola'yı anma gününde konuşan Stagliano, "Noel Baba gerçek değil. Kırmızı kıyafeti de reklam amaçlı olarak Coca-Cola tarafından icat edildi" dedi. Noel Baba'nın, köklerinin Aziz Nikola'ya dayanmadığını ve hayali bir karakter olduğunu da söyleyen Stagliano, "Noel Baba, Aziz Nikola gibi tarihi bir kişi değil. Demreli Aziz Nikola hediye dağıtmaz, yoksullara yardım ederdi. Noel Baba, neden yalnızca parası olanlara hediye götürüyor? Açlıktan ölen çocuklar yok mu, niye onlara gitmiyor? Demreli Aziz Nikola ise hiçbir şeyi olmayan çocuklara gidiyordu" ifadelerini kullandı.Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre tartışmaya Türkiye'deki Katolik kanaat önderleri de katıldı.Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültür Ataşesi Dr. Rinaldo Marmara: Noel Baba, Hristiyan kültürüne yerleşmiş ve asırlardır varlığına inanılan bir kişilik. Demreli Aziz Nikola, gariplere, garibanlara el uzatan yardım eden bir kişiydi. Evlenecek genç kızlara çeyizler ve altın bahşeder, kimsesiz çocuklara sahip çıkardı. Noel Baba dediğimiz kişi Aziz Nikola ile özdeşleşmiştir, kültürel, hatta dini bir kişilik halini almıştır. Yaşayan ve gerçek olan Aziz Nikola’dır, doğru ancak Noel Baba da Aziz Nikola’nın yansıması olarak kabul edilir ve iyilik yapan kişidir. Noel Baba, Hristiyanlıkta iyiliği, paylaşmayı anlatır. Bu nedenle ‘Noel Baba, yalandır, kandırmacadır, reklamdır’ demek çok ağır ve gereksiz bir itham olur. Mersin Katolik Kilisesi Rahibi Hanri Leylek: Stagliano'nun dediği gibi Noel Baba figürü sonradan, doğru. Noel Baba ile Aziz Nikola ile birleştirilip ortaya çocuklara hediye dağıtan bir karakter çıktı. Aziz Nikola, hediye dağıtan değil fakirlere, düşkünlere, ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir kişiydi. Hristiyanlık inancında Aziz Nikola günü kutlanır. Noel Baba ise kültürel bir olgu olarak zamanla gelişip yayılmıştır. Aziz Nikola, bu toprakların insanıydı. Noel Baba'nın nerede doğup büyüdüğünü, kim olduğunu bilmiyoruz.İstanbul'da görevli Katolik Rahip Pavel Szymala: Aziz Nikola, Demre'de doğup yaşamış bir Hristiyan azizdir. Ne yazık ki bazı kişiler kutsal değerler üzerinden bir takım figürler yaratabiliyorlar. Aziz Nikola, ihtiyaç sahiplerinin babası, fakirlerin yardımsever din adamıdır. Ancak Noel Baba'nın Aziz Nikola olduğunu söylemek doğru olmaz. Aziz Nikola ile Noel Baba bambaşka kişi ve karakterlerdir. Noel Baba'nın dinle alakası yoktur. Sizlerin alışveriş merkezlerinde, kafelerde, meydanlarda gördüğünüz Noel Baba sonradan ortaya çıkmış bir figürdür. Noel Baba, Amerika'da başlayan bir faaliyet olarak tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzdeki Noel Baba figürünün içecek markasıyla yaşıttır.
https://tr.sputniknews.com/20211212/piskopos-cocuklara-noel-baba-aslinda-coca-cola-reklami-dedi-kilise-ofkeli-ailelerden-ozur-diledi-1051689109.html
https://tr.sputniknews.com/20211226/noel-babanin-sanal-dunya-turu-tamamlandi--1052122592.html
https://tr.sputniknews.com/20211224/noel-baba-hediyelerini-dagitmak-icin-yola-cikti-ilk-durak-rusya-oldu-1052089323.html
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coca cola, noel baba, katolik, demre, aziz nikola günü

Türkiye'deki Katolik kanaat önderleri 'Noel Baba aslında Coca Cola reklamı' tartışmalarına ne diyor?

10:12 26.12.2021
© REUTERS / JOHANNA GERONNoel Baba
Noel Baba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / JOHANNA GERON
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Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültür Ataşesi Dr. Marmara, "Yaşayan ve gerçek olan Aziz Nikola’dır, doğru ancak Noel Baba da Aziz Nikola’nın yansıması olarak kabul edilir. Hristiyanlıkta iyiliği, paylaşmayı anlatır. Bu nedenle ‘Noel Baba, yalandır, kandırmacadır, reklamdır’ demek çok ağır ve gereksiz bir itham olur" dedi.
Türkiye'de her yeni yıl öncesi Noel Baba'ya ilişkin yükselen tepki ve tartışmalar, bu kez Katolik dünyada ilginç bir eksende yaşanıyor. Yaşanan tartışmanın odağında Demre'de dördüncü yüzyılda doğup yaşayan Aziz Nikola da yer alıyor.
Tartışmanın fitilini, Sicilya'nın Noto kentinde görevli Psikopos Antonio Stagliano ateşledi. Aziz Nikola'yı anma gününde konuşan Stagliano, "Noel Baba gerçek değil. Kırmızı kıyafeti de reklam amaçlı olarak Coca-Cola tarafından icat edildi" dedi. Noel Baba'nın, köklerinin Aziz Nikola'ya dayanmadığını ve hayali bir karakter olduğunu da söyleyen Stagliano, "Noel Baba, Aziz Nikola gibi tarihi bir kişi değil. Demreli Aziz Nikola hediye dağıtmaz, yoksullara yardım ederdi. Noel Baba, neden yalnızca parası olanlara hediye götürüyor? Açlıktan ölen çocuklar yok mu, niye onlara gitmiyor? Demreli Aziz Nikola ise hiçbir şeyi olmayan çocuklara gidiyordu" ifadelerini kullandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı – Noel Baba – hediye – - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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12 Aralık, 13:28
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre tartışmaya Türkiye'deki Katolik kanaat önderleri de katıldı.
Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültür Ataşesi Dr. Rinaldo Marmara: Noel Baba, Hristiyan kültürüne yerleşmiş ve asırlardır varlığına inanılan bir kişilik. Demreli Aziz Nikola, gariplere, garibanlara el uzatan yardım eden bir kişiydi. Evlenecek genç kızlara çeyizler ve altın bahşeder, kimsesiz çocuklara sahip çıkardı. Noel Baba dediğimiz kişi Aziz Nikola ile özdeşleşmiştir, kültürel, hatta dini bir kişilik halini almıştır. Yaşayan ve gerçek olan Aziz Nikola’dır, doğru ancak Noel Baba da Aziz Nikola’nın yansıması olarak kabul edilir ve iyilik yapan kişidir. Noel Baba, Hristiyanlıkta iyiliği, paylaşmayı anlatır. Bu nedenle ‘Noel Baba, yalandır, kandırmacadır, reklamdır’ demek çok ağır ve gereksiz bir itham olur.
Noel Baba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
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Mersin Katolik Kilisesi Rahibi Hanri Leylek: Stagliano'nun dediği gibi Noel Baba figürü sonradan, doğru. Noel Baba ile Aziz Nikola ile birleştirilip ortaya çocuklara hediye dağıtan bir karakter çıktı. Aziz Nikola, hediye dağıtan değil fakirlere, düşkünlere, ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir kişiydi. Hristiyanlık inancında Aziz Nikola günü kutlanır. Noel Baba ise kültürel bir olgu olarak zamanla gelişip yayılmıştır. Aziz Nikola, bu toprakların insanıydı. Noel Baba'nın nerede doğup büyüdüğünü, kim olduğunu bilmiyoruz.
İstanbul'da görevli Katolik Rahip Pavel Szymala: Aziz Nikola, Demre'de doğup yaşamış bir Hristiyan azizdir. Ne yazık ki bazı kişiler kutsal değerler üzerinden bir takım figürler yaratabiliyorlar. Aziz Nikola, ihtiyaç sahiplerinin babası, fakirlerin yardımsever din adamıdır. Ancak Noel Baba'nın Aziz Nikola olduğunu söylemek doğru olmaz. Aziz Nikola ile Noel Baba bambaşka kişi ve karakterlerdir. Noel Baba'nın dinle alakası yoktur. Sizlerin alışveriş merkezlerinde, kafelerde, meydanlarda gördüğünüz Noel Baba sonradan ortaya çıkmış bir figürdür. Noel Baba, Amerika'da başlayan bir faaliyet olarak tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzdeki Noel Baba figürünün içecek markasıyla yaşıttır.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Noel Baba oyuncak dağıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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