https://tr.sputniknews.com/20211226/uluslararasi-uzay-istasyonunun-bir-ekibi-deney-icin-dunyaya-inis-yaptigi-yerde-birkac-gun-kalacak-1052122302.html

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir ekibi, deney için Dünya’ya iniş yaptığı yerde birkaç gün kalacak

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir ekibi, deney için Dünya’ya iniş yaptığı yerde birkaç gün kalacak

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan mürettebatlardan bir tanesinin Dünya’ya dönüşünde, farklı bir gezegene iniş uygulamasının denenmesi amacıyla... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T05:58+0300

2021-12-26T05:58+0300

2021-12-26T05:58+0300

yaşam

ekip

uluslararası uzay istasyonu

dünya

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Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Oleg Kotov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UUİ’da görev yapan mürettebatlardan bir tanesinin Dünya’ya dönüşünde, farklı bir gezegene iniş uygulamasının denenmesi amacıyla iniş yaptığı yerde birkaç gün bırakılmasının planlandığını söyledi.Kotov, “Mürettebatın Dünya'ya dönüşünden sonra iniş kapsülünün yakınında bir veya iki gün geçirmesi planlanıyor. Yani oraya kurtarma ekipleri yollanmayacak, fakat onlar adeta bir gezegenin yüzeyine iniş yapmışçasına bazı ekipmanlar tedarik edilecek” diye konuştu.Kotov daha önce Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü ile (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) NASA yöneticileri arasında yapılan görüşmede UUİ’da Mars'a uçuş simülasyonu ile ilgili deneyin yapılmasının görüşüldüğünü söylemişti.Gerçek uzun mesafeli gezegenler arası uçuşlar sırasında, uzay aracı ile Dünya arasındaki iletişim, uzak mesafe nedeniyle uzun bir gecikmeyle gerçekleştirilecek. Özellikle de Mars'a uçuş sırasında iletişim gecikmesi yaklaşık 20 dakika olacak.Şu anda uzay uçuşlarını modelleme deneyleri, Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’ne ait karada deney tesisinde, SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) projesi çerçevesinde yürütülüyor.Projenin görevi, düşük dünya yörüngesinin ötesinde uzay araştırmaları olasılığını sağlamak ve böylelikle hedeflenen temel, uygulamalı ve operasyonel araştırmalar programı sayesinde insan sağlığına ve performansına yönelik riskleri azaltmak.Bu proje çerçevesinde ilk deney Kasım 2017'de gerçekleştirildi ve 17 gün sürdü. Mart-Temmuz 2019 arasında dört aylık bir deney yapıldı. Şu andaysa tesiste 240 günlük bir uçuş simülasyonu devam ediyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekip, uluslararası uzay istasyonu, dünya