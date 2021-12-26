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Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir ekibi, deney için Dünya’ya iniş yaptığı yerde birkaç gün kalacak
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir ekibi, deney için Dünya’ya iniş yaptığı yerde birkaç gün kalacak
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan mürettebatlardan bir tanesinin Dünya’ya dönüşünde, farklı bir gezegene iniş uygulamasının denenmesi amacıyla... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T05:58+0300
2021-12-26T05:58+0300
yaşam
ekip
uluslararası uzay istasyonu
dünya
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Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Oleg Kotov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UUİ’da görev yapan mürettebatlardan bir tanesinin Dünya’ya dönüşünde, farklı bir gezegene iniş uygulamasının denenmesi amacıyla iniş yaptığı yerde birkaç gün bırakılmasının planlandığını söyledi.Kotov, “Mürettebatın Dünya'ya dönüşünden sonra iniş kapsülünün yakınında bir veya iki gün geçirmesi planlanıyor. Yani oraya kurtarma ekipleri yollanmayacak, fakat onlar adeta bir gezegenin yüzeyine iniş yapmışçasına bazı ekipmanlar tedarik edilecek” diye konuştu.Kotov daha önce Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü ile (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) NASA yöneticileri arasında yapılan görüşmede UUİ’da Mars'a uçuş simülasyonu ile ilgili deneyin yapılmasının görüşüldüğünü söylemişti.Gerçek uzun mesafeli gezegenler arası uçuşlar sırasında, uzay aracı ile Dünya arasındaki iletişim, uzak mesafe nedeniyle uzun bir gecikmeyle gerçekleştirilecek. Özellikle de Mars'a uçuş sırasında iletişim gecikmesi yaklaşık 20 dakika olacak.Şu anda uzay uçuşlarını modelleme deneyleri, Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’ne ait karada deney tesisinde, SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) projesi çerçevesinde yürütülüyor.Projenin görevi, düşük dünya yörüngesinin ötesinde uzay araştırmaları olasılığını sağlamak ve böylelikle hedeflenen temel, uygulamalı ve operasyonel araştırmalar programı sayesinde insan sağlığına ve performansına yönelik riskleri azaltmak.Bu proje çerçevesinde ilk deney Kasım 2017'de gerçekleştirildi ve 17 gün sürdü. Mart-Temmuz 2019 arasında dört aylık bir deney yapıldı. Şu andaysa tesiste 240 günlük bir uçuş simülasyonu devam ediyor.
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ekip, uluslararası uzay istasyonu, dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir ekibi, deney için Dünya’ya iniş yaptığı yerde birkaç gün kalacak

05:58 26.12.2021
© İHA / ERHAN ALTIPARMAKRus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya tarafından temmuz ayında uzaya gönderilen ve başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenen Nauka modülünün üzerinde ilk çalışmalarına başladı.
Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya tarafından temmuz ayında uzaya gönderilen ve başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenen Nauka modülünün üzerinde ilk çalışmalarına başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan mürettebatlardan bir tanesinin Dünya’ya dönüşünde, farklı bir gezegene iniş uygulamasının denenmesi amacıyla iniş yaptığı yerde birkaç gün bırakılmasının planlandığı bildirildi.
Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Oleg Kotov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UUİ’da görev yapan mürettebatlardan bir tanesinin Dünya’ya dönüşünde, farklı bir gezegene iniş uygulamasının denenmesi amacıyla iniş yaptığı yerde birkaç gün bırakılmasının planlandığını söyledi.
Kotov, “Mürettebatın Dünya'ya dönüşünden sonra iniş kapsülünün yakınında bir veya iki gün geçirmesi planlanıyor. Yani oraya kurtarma ekipleri yollanmayacak, fakat onlar adeta bir gezegenin yüzeyine iniş yapmışçasına bazı ekipmanlar tedarik edilecek” diye konuştu.
Kotov daha önce Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü ile (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) NASA yöneticileri arasında yapılan görüşmede UUİ’da Mars'a uçuş simülasyonu ile ilgili deneyin yapılmasının görüşüldüğünü söylemişti.
Gerçek uzun mesafeli gezegenler arası uçuşlar sırasında, uzay aracı ile Dünya arasındaki iletişim, uzak mesafe nedeniyle uzun bir gecikmeyle gerçekleştirilecek. Özellikle de Mars'a uçuş sırasında iletişim gecikmesi yaklaşık 20 dakika olacak.
Şu anda uzay uçuşlarını modelleme deneyleri, Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’ne ait karada deney tesisinde, SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) projesi çerçevesinde yürütülüyor.
Projenin görevi, düşük dünya yörüngesinin ötesinde uzay araştırmaları olasılığını sağlamak ve böylelikle hedeflenen temel, uygulamalı ve operasyonel araştırmalar programı sayesinde insan sağlığına ve performansına yönelik riskleri azaltmak.
Bu proje çerçevesinde ilk deney Kasım 2017'de gerçekleştirildi ve 17 gün sürdü. Mart-Temmuz 2019 arasında dört aylık bir deney yapıldı. Şu andaysa tesiste 240 günlük bir uçuş simülasyonu devam ediyor.
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