https://tr.sputniknews.com/20211226/uzerine-asansor-kafesi-dusen-isci-hayatini-kaybetti-1052135520.html

Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti

Adıyaman’da, özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan genç bir işçinin üzerine kule asansör kafesi düştü. 28 yaşındaki işçi, feci şekilde hayatını... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T17:02+0300

2021-12-26T17:02+0300

2021-12-26T17:02+0300

türkiye

türkiye

adıyaman

işçi

önlem

asansör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052135298_0:96:480:366_1920x0_80_0_0_db641b69fc88cd77560bfe8f85ff13f1.jpg

Adıyaman merkez Bozhöyük Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan 28 yaşındaki Nurullah Karataş’ın üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nurullah Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna alındı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211226/kontrolsuz-patlatilan-dinamit-olum-getirdi-1052133323.html

türkiye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, adıyaman, işçi, önlem, asansör