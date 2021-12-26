https://tr.sputniknews.com/20211226/yuzu-guluyor-ama-aslinda-ne-anlatiyor-genetik-mirasla-gelen-palyaco-fobisi-1052130928.html

'Yüzü gülüyor ama aslında ne anlatıyor?': Genetik mirasla gelen palyaço fobisi

'Yüzü gülüyor ama aslında ne anlatıyor?': Genetik mirasla gelen palyaço fobisi

Klinik Psikolog Emre Konuk, toplumda nadir olan fobilerden palyaço korkusunun genetik mirasla gelen ‘yabancı’ korkusundan kaynaklandığını söyledi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T14:43+0300

2021-12-26T14:43+0300

2021-12-26T15:56+0300

palyaço

yaşam

genetik

fobi

psikolojik

destek

zihin

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Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı Klinik Psikolog Emre Konuk, bir grup antropoloğun yürüttüğü çalışmayla Amazon Ormanları'ndan New York'a dünyadaki bütün kültürlerde yaklaşık 300 ortak obje, ihtiyaç ve korku tespit edildiğini anlattı.Ölüyle ilgili ritüel oluşturmadan saygı görme, önemsenme, beğenilme, değer verilme, aidiyet, ölüm korkusu, zarar görme korkusu gibi duyguları bunlara örnek veren Konuk, "Bunlar aşağı yukarı 500 bin sene önceki genetik mirasla bize gelen duygular ve korkular" dedi.‘Yabancı korkusu genetik bir şeydir’Toplumda nadir de olsa bazı bireylerin palyaçolardan korktuğunu anlatan Emre Konuk, palyaço fobisinin kaynağının da genetik mirasa dayandığının altını çizdi. Palyaço korkusunun altında güven içinde yaşama ihtiyacı ve yabancı korkusunun yattığını belirten Konuk, şöyle devam etti:‘Bazen zihin kendisi bunu aşıyor’Emre Konuk, zihnin travmatik yaşantıları bir seferde genellemek gibi bir becerisi bulunduğunu, bunun da hayatta kalabilmek için gerekli olduğunu dile getirdi. Korkunun başlaması için bir uyarıcı gerektiğini, bir seferlik korkuların da kalıcı olduğunu anlatan Konuk, "Bir palyaço gördün zarar vermiyor, ama bir kere tetiklendi mi o korku devam edebiliyor. Eğer aşılmazsa ki bazen zihin kendisi bunu aşıyor, aşamadığı zaman da profesyonel yardım istemek durumunda kalabiliyoruz" ifadelerini kullandı.Bütün korkuların aşılabildiğini vurgulayan Konuk, "Adı, türü, çeşidi ne olursa olsun, yeter ki korku olsun, yeter ki irrasyonel olsun, kayıtsız kalmayı öğrenebiliriz" dedi.‘Palyaço fobisinin altında 'belirsizlik' kavramı yatıyor’Psikolog Tuba Karacan da çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle palyaço figürlerinin son dönemde partilerden çıkarılmaya başlandığını söyledi. Palyaço korkusu yaşayan çocuklardan birisinin de kendi çocuğu olduğunu anlatan Karacan, şöyle konuştu:Bu tarz bir fobi oluştuğunda ebeveyn tutumunun önemine işaret eden Karacan, ebeveynlere ‘sakinliklerini koruma’ ve ‘empati yapma’ önerisinde bulundu.Ebeveynlerin, fobi karşısında, "Korkacak bir şey yok ne var ki bunda?" gibi yaklaşımlarının yanlış olacağını vurgulayan Karacan, "Çocuğun korkusuna eşlik eden, kaygısını anlayan, onun korkmasına empati yapabilen, 'Evet bu senin için ürkütücü bir şey, zor bir şey bunu deneyimlemek. Seni anlıyorum' duygusuyla yanında var olabilen ebeveyn tutumu iyileştirici oluyor" ifadelerini kullandı.Karacan, fobinin ortaya çıktığı durumlarda anne ve babaların çocuğun ihtiyaçlarına odaklanmasının önemine işaret etti:

https://tr.sputniknews.com/20211001/kuzey-irlanda-palyaco-ariyor-1049422156.html

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palyaço, genetik, fobi, psikolojik, destek, zihin