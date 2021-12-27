https://tr.sputniknews.com/20211227/15-temmuzda-omer-halisdemir-tarafindan-vurulan-semih-terzinin-esi-nazire-terzi-tutuklandi-1052166780.html

15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı

15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T19:46+0300

2021-12-27T19:46+0300

2021-12-27T19:46+0300

türkiye

ankara cumhuriyet başsavcılığı

15 temmuz darbe girişimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052166753_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_43bfd63dbcff0dc9b0301e1b2ad4fe5e.jpg

AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden yakalama emri olan Terzi, emniyet birimlerine teslim oldu. Terzi, işlemlerinin ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Yargılama süreciNazire Terzi hakkında, darbe girişimi öncesi eşi general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018'de Terzi'yi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 18 yıl hapse mahkum etmişti.Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Terzi hakkındaki hükmü bozmuştu.Sanığın eylemi ile darbe girişimine katılan eşi Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesi arasında illiyet bağı bulunmadığı belirtilen bozma kararında, Nazire Terzi'nin eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği belirtilmişti.Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Terzi, 9 Kasım 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20180212/semih-nezire-terzi-hapis-cezasi-1032212845.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara cumhuriyet başsavcılığı, 15 temmuz darbe girişimi