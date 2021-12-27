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15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı
15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T19:46+0300
2021-12-27T19:46+0300
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
15 temmuz darbe girişimi
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AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden yakalama emri olan Terzi, emniyet birimlerine teslim oldu. Terzi, işlemlerinin ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Yargılama süreciNazire Terzi hakkında, darbe girişimi öncesi eşi general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018'de Terzi'yi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 18 yıl hapse mahkum etmişti.Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Terzi hakkındaki hükmü bozmuştu.Sanığın eylemi ile darbe girişimine katılan eşi Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesi arasında illiyet bağı bulunmadığı belirtilen bozma kararında, Nazire Terzi'nin eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği belirtilmişti.Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Terzi, 9 Kasım 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20180212/semih-nezire-terzi-hapis-cezasi-1032212845.html
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, 15 temmuz darbe girişimi

15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı

19:46 27.12.2021
© İHA15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı.
AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden yakalama emri olan Terzi, emniyet birimlerine teslim oldu. Terzi, işlemlerinin ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Yargılama süreci

Nazire Terzi hakkında, darbe girişimi öncesi eşi general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.
Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018'de Terzi'yi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 18 yıl hapse mahkum etmişti.
Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Terzi hakkındaki hükmü bozmuştu.
Sanığın eylemi ile darbe girişimine katılan eşi Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesi arasında illiyet bağı bulunmadığı belirtilen bozma kararında, Nazire Terzi'nin eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği belirtilmişti.
Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Terzi, 9 Kasım 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.
Darbeci Semih Terzi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2018
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Semih Terzi'nin eşine 18 yıl hapis cezası
12 Şubat 2018, 13:40
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