https://tr.sputniknews.com/20211227/3-eski-spacex-muhendisi-pizza-satmaya-basladi-1052162144.html

3 eski SpaceX mühendisi pizza satmaya başladı

3 eski SpaceX mühendisi pizza satmaya başladı

Daha önce SpaceX'te çalışan 3 mühendis, 45 saniyede bir pizza çıkarabilen bir robot restoran kurdu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T16:33+0300

2021-12-27T16:33+0300

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yaşam

spacex

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abd

elon musk

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satış

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Her 45 saniyede bir pizza çıkarabilen robotik bir restoran olan Stellar Pizza, önümüzdeki yıl ilkbaharda Los Angeles'ta açılıyor. Söz konusu makine önümüzdeki yıl devreye girecek.Restoranın kurucuları ise daha önce Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX firmasında çalışan Benson Tsai, Brian Langone, and James Wahawisan adındaki 3 mühendis.Şirket CEO'su Tsai, roketler ve uydular için gelişmiş pil sistemleri tasarladığı SpaceX şirketinde 5 yıl çalıştı.Tsai, bir kamyonun arkasına sığan otomatik, temassız bir pizza makinesi yapmak için 23'ten fazla eski SpaceX çalışanını topladı.Öte yandan makine, 45 saniye gibi kısa bir sürede pizza yapabiliyor, pizzayı sos ve diğer malzemelerle çok kısa bir sürede doldurabilecek. Alternatif olarak müşteriler soğan, domuz pastırması, tavuk ve zeytin gibi taze malzemelerle kendi pizzalarını yapabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210507/romada-taze-pizza-otomati-3-dakikada-sicak-pizza-veriyor-1044448025.html

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