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3 eski SpaceX mühendisi pizza satmaya başladı
3 eski SpaceX mühendisi pizza satmaya başladı
Daha önce SpaceX'te çalışan 3 mühendis, 45 saniyede bir pizza çıkarabilen bir robot restoran kurdu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T16:33+0300
2021-12-27T16:40+0300
yaşam
spacex
pizza
abd
elon musk
los angeles
ceo
makine
satış
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Her 45 saniyede bir pizza çıkarabilen robotik bir restoran olan Stellar Pizza, önümüzdeki yıl ilkbaharda Los Angeles'ta açılıyor. Söz konusu makine önümüzdeki yıl devreye girecek.Restoranın kurucuları ise daha önce Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX firmasında çalışan Benson Tsai, Brian Langone, and James Wahawisan adındaki 3 mühendis.Şirket CEO'su Tsai, roketler ve uydular için gelişmiş pil sistemleri tasarladığı SpaceX şirketinde 5 yıl çalıştı.Tsai, bir kamyonun arkasına sığan otomatik, temassız bir pizza makinesi yapmak için 23'ten fazla eski SpaceX çalışanını topladı.Öte yandan makine, 45 saniye gibi kısa bir sürede pizza yapabiliyor, pizzayı sos ve diğer malzemelerle çok kısa bir sürede doldurabilecek. Alternatif olarak müşteriler soğan, domuz pastırması, tavuk ve zeytin gibi taze malzemelerle kendi pizzalarını yapabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210507/romada-taze-pizza-otomati-3-dakikada-sicak-pizza-veriyor-1044448025.html
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spacex, pizza, abd, elon musk, los angeles, ceo, makine, satış, makina

3 eski SpaceX mühendisi pizza satmaya başladı

16:33 27.12.2021 (güncellendi: 16:40 27.12.2021)
© Fotoğraf : Stellar Pizza3 eski SpaceX mühendisi pizza satmaya başladı
3 eski SpaceX mühendisi pizza satmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Fotoğraf : Stellar Pizza
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Daha önce SpaceX'te çalışan 3 mühendis, 45 saniyede bir pizza çıkarabilen bir robot restoran kurdu.
Her 45 saniyede bir pizza çıkarabilen robotik bir restoran olan Stellar Pizza, önümüzdeki yıl ilkbaharda Los Angeles'ta açılıyor. Söz konusu makine önümüzdeki yıl devreye girecek.
Restoranın kurucuları ise daha önce Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX firmasında çalışan Benson Tsai, Brian Langone, and James Wahawisan adındaki 3 mühendis.
Şirket CEO'su Tsai, roketler ve uydular için gelişmiş pil sistemleri tasarladığı SpaceX şirketinde 5 yıl çalıştı.
Tsai, bir kamyonun arkasına sığan otomatik, temassız bir pizza makinesi yapmak için 23'ten fazla eski SpaceX çalışanını topladı.
Öte yandan makine, 45 saniye gibi kısa bir sürede pizza yapabiliyor, pizzayı sos ve diğer malzemelerle çok kısa bir sürede doldurabilecek. Alternatif olarak müşteriler soğan, domuz pastırması, tavuk ve zeytin gibi taze malzemelerle kendi pizzalarını yapabilecek.
Roma'da taze pizza otomatı: 3 dakikada sıcak pizza veriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2021
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Roma'da taze pizza otomatı: 3 dakikada sıcak pizza veriyor
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