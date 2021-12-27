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6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor: 'Bu yalan dünya boş'
6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor: 'Bu yalan dünya boş'
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce iki metrelik balıkçı teknesine yerleşti. Yaşamını burada idame ettiren Ünlü, senede... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T10:12+0300
2021-12-27T10:12+0300
yaşam
türkiye
zonguldak
balıkçı
tekne
hayat
deniz
balık
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Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce tüm düzenini geride bırakarak tek başına tekneye yerleşti.İki metrelik teknede yaşayan Ünlü, "Ordu İlinden sonra İstanbul’da gırgırlarda çalıştım. Bu balık piyasasını ondan dolayı iyi biliyorum. Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizini her tarafına gezmişimdir. Büyük gırgırlarda ve trol teknelerinde çalıştım. Daha sonra kendime ufak tekne aldım. Yaş ilerledikçe balığın azalmasına rağmen geçinmeye çalışıyoruz. Alaplı Limanı Karadeniz’in rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları buraya iyi vurur ve iyi avcılık yapılır. Burayı kendime göre daha iyi müsait gördüm, diğer yerlere göre” diye konuştu.'Teknemin ismi 'Yalan Dünya'Teknesinin adını 'Yalan dünya' koyan Ünlü, "Biraz dünyayı yalan görmeye başladık. Dünya bana boş geldi. İnsanlar burada kendi kendilerini kandırıyorlar gibime geldi. Hayatımızı öyle yalan gibi sürdürmeye gayret ediyoruz. Yalan gibi. ayrıca senede 1 haftalığına çocukların yanına gidiyorum ve telefonla ara sıra görüşüyoruz. Geçimimi balıktan kazanıyorum. Ara sıra buradaki dost ve arkadaşlar yemek götürüyorlar ve yardımcı oluyorlar. Burada kalmak sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Kar yağdığı için onlarda bana bir tane kulübe verdiler. Bir iki gün içinde İnşallah faaliyete geçireceğim. Altı sene bu sandalda kaldım, bu soğuk havalarda kalmak kolay değil, ne kadar battaniye kullansan da yine soğuk. Sandalda ısıtma sistemi yok, soba koyamasın” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211216/tek-basina-4-yildir-eksi-30-derecede-yasiyor-1051823292.html
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türkiye, zonguldak, balıkçı, tekne, hayat, deniz, balık

6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor: 'Bu yalan dünya boş'

10:12 27.12.2021
© İHAZonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce iki metrelik balıkçı teknesine yerleşti. Yaşamını burada idame ettiren Ünlü, senede birkaç kez çocuklarını ziyarete gidiyor.
Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce tüm düzenini geride bırakarak tek başına tekneye yerleşti.
İki metrelik teknede yaşayan Ünlü, "Ordu İlinden sonra İstanbul’da gırgırlarda çalıştım. Bu balık piyasasını ondan dolayı iyi biliyorum. Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizini her tarafına gezmişimdir. Büyük gırgırlarda ve trol teknelerinde çalıştım. Daha sonra kendime ufak tekne aldım. Yaş ilerledikçe balığın azalmasına rağmen geçinmeye çalışıyoruz. Alaplı Limanı Karadeniz’in rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları buraya iyi vurur ve iyi avcılık yapılır. Burayı kendime göre daha iyi müsait gördüm, diğer yerlere göre” diye konuştu.

'Teknemin ismi 'Yalan Dünya'

Teknesinin adını 'Yalan dünya' koyan Ünlü, "Biraz dünyayı yalan görmeye başladık. Dünya bana boş geldi. İnsanlar burada kendi kendilerini kandırıyorlar gibime geldi. Hayatımızı öyle yalan gibi sürdürmeye gayret ediyoruz. Yalan gibi. ayrıca senede 1 haftalığına çocukların yanına gidiyorum ve telefonla ara sıra görüşüyoruz. Geçimimi balıktan kazanıyorum. Ara sıra buradaki dost ve arkadaşlar yemek götürüyorlar ve yardımcı oluyorlar. Burada kalmak sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Kar yağdığı için onlarda bana bir tane kulübe verdiler. Bir iki gün içinde İnşallah faaliyete geçireceğim. Altı sene bu sandalda kaldım, bu soğuk havalarda kalmak kolay değil, ne kadar battaniye kullansan da yine soğuk. Sandalda ısıtma sistemi yok, soba koyamasın” diye konuştu.
Tek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
YAŞAM
Tek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor
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