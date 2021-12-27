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https://tr.sputniknews.com/20211227/ab-iran-nukleer-anlasmasina-taraf-heyetler-gorusmelerin-basariya-ulasmasi-icin-calisiyor-1052174090.html
AB: İran nükleer anlaşmasına taraf heyetler görüşmelerin başarıya ulaşması için çalışıyor
AB: İran nükleer anlaşmasına taraf heyetler görüşmelerin başarıya ulaşması için çalışıyor
AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora, İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için sürdürülen görüşmelerin... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T23:56+0300
2021-12-27T23:56+0300
dünya
iran
viyana
avrupa birliği
müzakere
nükleer anlaşma
kapsamlı ortak eylem planı/koep
ali bakıri
enrique mora
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 8. turu çerçevesinde, anlaşmaya taraf ülkelerin üst düzey temsilcileri, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında yeniden bir araya geldi.Mora, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8. tur görüşmelerin başladığını belirterek, görüşmelere katılan bütün heyetlerin müzakereleri başarılı bir şekilde sonlandırabilmek için ciddiyetle çalıştıklarını kaydetti.Geçen hafta sona eren 7. tur çerçevesinde yapılanları aktaran Mora, "Şu an halihazırda masada duran farklı siyasi yaklaşımları ele alıyoruz ve bunun için çok fazla zamanımız yok. Bir kez daha belirtmek isterim ki KOEP'e taraf bütün heyetler bu görüşmelerin başarıya ulaşması için çalışma iradesini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bence bu çok olumlu bir işaret" diye konuştu.Mora, müzakereler kapsamında, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının, bu ülkenin nükleer faaliyetlerini anlaşmanın belirlediği sınırlara çekmesinin ve son olarak da ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığına dikkati çekerek, bunun dışındaki senaryoların görüşmelerle ilişkisinin olmadığını ifade etti.Acele edilmesi vurgusuGörüşmelerin ne zaman sona ereceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Mora, nihai tarihe ilişkin herhangi bir spekülasyon yapmak istemediğini, ancak acele edilmesi gerektiğini yineleyerek, müzakerelerin sona ermesi için ayların değil haftaların söz konusu olduğunu belirtti.İran müzakerelere iyimser bakıyorİran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de bu toplantıda, yaptırımların kaldırılmasının öncelenmesinin önemine ve ABD tarafından güvence verilmesi konusunun gündeme alınmasına vurgu yapıldığını dile getirdi.Bakıri, "Bu çerçevede 8. turdaki müzakerelerde (ABD tarafından) güvence verilmesi ve bunun doğrulanabilir olması konusunun ilk önce gündeme alınması kararlaştırıldı. Ardından uzmanlar mali ve bankacılık alanlarında yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarına devam edecekler" ifadelerini kullandı.İran basınına da konuşan Bakıri, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili iyimserim. İyimser olmasaydım müzakereler için Viyana'ya gelmezdim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/iran-cumhurbaskani-reisi-irana-yonelik-her-turlu-dusmanca-harekete-cevap-verilecek-1052114330.html
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iran, viyana, avrupa birliği, müzakere, nükleer anlaşma, kapsamlı ortak eylem planı/koep, ali bakıri, enrique mora

AB: İran nükleer anlaşmasına taraf heyetler görüşmelerin başarıya ulaşması için çalışıyor

23:56 27.12.2021
© REUTERS / Lisi NiesnerAB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora
AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Lisi Niesner
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AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora, İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için sürdürülen görüşmelerin başarıya ulaşması için heyetlerin çalışma iradelerini ortaya koyduğunu söyledi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 8. turu çerçevesinde, anlaşmaya taraf ülkelerin üst düzey temsilcileri, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında yeniden bir araya geldi.
Mora, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8. tur görüşmelerin başladığını belirterek, görüşmelere katılan bütün heyetlerin müzakereleri başarılı bir şekilde sonlandırabilmek için ciddiyetle çalıştıklarını kaydetti.
Geçen hafta sona eren 7. tur çerçevesinde yapılanları aktaran Mora, "Şu an halihazırda masada duran farklı siyasi yaklaşımları ele alıyoruz ve bunun için çok fazla zamanımız yok. Bir kez daha belirtmek isterim ki KOEP'e taraf bütün heyetler bu görüşmelerin başarıya ulaşması için çalışma iradesini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bence bu çok olumlu bir işaret" diye konuştu.
Mora, müzakereler kapsamında, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının, bu ülkenin nükleer faaliyetlerini anlaşmanın belirlediği sınırlara çekmesinin ve son olarak da ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığına dikkati çekerek, bunun dışındaki senaryoların görüşmelerle ilişkisinin olmadığını ifade etti.

Acele edilmesi vurgusu

Görüşmelerin ne zaman sona ereceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Mora, nihai tarihe ilişkin herhangi bir spekülasyon yapmak istemediğini, ancak acele edilmesi gerektiğini yineleyerek, müzakerelerin sona ermesi için ayların değil haftaların söz konusu olduğunu belirtti.

İran müzakerelere iyimser bakıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de bu toplantıda, yaptırımların kaldırılmasının öncelenmesinin önemine ve ABD tarafından güvence verilmesi konusunun gündeme alınmasına vurgu yapıldığını dile getirdi.
Bakıri, "Bu çerçevede 8. turdaki müzakerelerde (ABD tarafından) güvence verilmesi ve bunun doğrulanabilir olması konusunun ilk önce gündeme alınması kararlaştırıldı. Ardından uzmanlar mali ve bankacılık alanlarında yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarına devam edecekler" ifadelerini kullandı.
İran basınına da konuşan Bakıri, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili iyimserim. İyimser olmasaydım müzakereler için Viyana'ya gelmezdim" dedi.
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