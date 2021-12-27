https://tr.sputniknews.com/20211227/abd-baskani-bidendan-768-milyar-dolarlik-savunma-butcesine-onay-1052169197.html

ABD Başkanı Biden'dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

ABD Başkanı Biden'dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

ABD Başkanı Biden, daha önce Kongre'den geçen ve 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı onayladı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T21:46+0300

2021-12-27T21:46+0300

2021-12-27T21:52+0300

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki hararetli tartışmaların ardından onaylanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı.740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27.8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0.4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768.2 milyar dolarlık NDAA, Biden'ın imzasıyla yasalaştı.NDAA, 7 Aralık'ta Temsilciler Meclisinde, 15 Aralık'ta ise Senato'da onaylanmıştı.NDAA'da neler var?Ordudaki cinsel saldırı, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren yasa, askeri personel maaşlarına yüzde 2.7 oranında zam öngörüyor.ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran yasa, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7 yıla uzatıyor.Ukrayna'ya silah tedariği artacakUkrayna'ya askeri destek miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran yasa, Rusya'yı hedef alan ve 'Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi' olarak adlandırılan platforma 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.Yasa, aynı şekilde Çin'i hedef alan Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne de 7.1 milyar dolar kaynak ayırırken; Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığı tarafından alınmasını yasaklıyor.Bölgede 'Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini' öngören yasa, Tayvan ile işbirliğine devam edilmesini ve Tayvan ordusunun 'modern kalmasının sağlanmasını' talep ediyor.Yasa, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesi'nin kurulmasını öngörüyor.Azerbaycan ve Türkiye tasarıları da eklendiNew Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.Yunanistan ile savunma işbirliği tasarısı eklendiMenendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası' başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.Yasa, Yunanistan’ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.Yunanistan’ın ABD’den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda ABD Başkanı’nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da yasada yer alan maddeler arasında bulunuyor.Suriye ve Irak maddeleriNDAA'da, Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) destek verilmeye devam edilmesini öneren yasa, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik 'kapsamlı bir strateji sunmasını' talep ediyor.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

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abd, rusya, ukrayna, çin, türkiye, yunanistan, joe biden, pentagon, demokratik suriye güçleri (dsg), ulusal savunma yetki yasası (ndaa)