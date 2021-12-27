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https://tr.sputniknews.com/20211227/adli-tiptan-delenin-olumune-iliskin-detayli-rapor-duserken-canliydi-evdeki-kanlar-kaplana-ait-1052153418.html
Adli Tıp'tan Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor: 'Düşerken canlıydı, evdeki kanlar Kaplan'a ait'
Adli Tıp'tan Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor: 'Düşerken canlıydı, evdeki kanlar Kaplan'a ait'
Gaziantep'te, Duygu Delen’in erkek arkadaşının evinin balkonundan düşüp öldüğü olaya ilişkin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan beklenen rapor mahkemeye ulaştı... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T13:06+0300
2021-12-27T13:13+0300
duygu delen
türkiye
adli tıp kurumu
cinayet
mehmet kaplan
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Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor, cuma günü mahkemeye ulaştı. Adli ve tıbbi belgelerin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca yeniden değerlendirildiği belirtilen raporda; Duygu Delen'in ölümünün yüksekten düşme ile gerçekleştiği belirtilerek, "Yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca künt bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemedi" denildi.Raporda, daha önce şiddete maruz kaldığı için Delen'in kol ve bacaklarında oluşan izlerin ise yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:Raporda, olayın gerçekleştiği evden alınan kan örneklerinin tutuklu sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğu ve Duygu Delen'e ait DNA profili elde edilemediği belirtilerek "Diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı, adli tahkikat ile mahkemenizce aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" görüşüne yer verildi.Öte yandan geçen hafta yapılan duruşma adli tıp raporu gelmediği için şubat ayına ertelendi. Şubat ayında yapılacak yargılamada, detaylı adli tıp raporu ile birlikte karar verilmesi bekleniyor.Ne olmuştu?Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4. katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü.Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.Daha önce 3 ayrı raporun hazırlandığı ve tarafların çelişkili bulduğu için itiraz ettiği Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yargılamayı yapan 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan detaylı rapor talebinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211224/duygu-delenin-olumune-iliskin-adli-tiptan-detayli-rapor-gelmedi-durusma-ertelendi-1052079023.html
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duygu delen, adli tıp kurumu, cinayet, mehmet kaplan

Adli Tıp'tan Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor: 'Düşerken canlıydı, evdeki kanlar Kaplan'a ait'

13:06 27.12.2021 (güncellendi: 13:13 27.12.2021)
© DHAGaziantep'te, balkondan 'düşerek' hayatını kaybeden Duygu Delen - Ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Kaplan
Gaziantep'te, balkondan 'düşerek' hayatını kaybeden Duygu Delen - Ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© DHA
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Gaziantep'te, Duygu Delen’in erkek arkadaşının evinin balkonundan düşüp öldüğü olaya ilişkin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan beklenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, hayatını kaybeden Duygu Delen'in balkondan düşerken canlı olduğu tespitine yer verildi.
Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor, cuma günü mahkemeye ulaştı. Adli ve tıbbi belgelerin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca yeniden değerlendirildiği belirtilen raporda; Duygu Delen'in ölümünün yüksekten düşme ile gerçekleştiği belirtilerek, "Yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca künt bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemedi" denildi.
Raporda, daha önce şiddete maruz kaldığı için Delen'in kol ve bacaklarında oluşan izlerin ise yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:
"Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği, olayın gerçekleştiği dairenin bir alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği değerlendirmiştir. Dava dosyasında mevcut tıbbi belgeler ve otopsisinden elde edilen bulgular dikkate alındığında, çocuğun düşme esnasında canlı olduğu, bilinç durumunun mevcut verilerle bilinememektedir."
Raporda, olayın gerçekleştiği evden alınan kan örneklerinin tutuklu sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğu ve Duygu Delen'e ait DNA profili elde edilemediği belirtilerek "Diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı, adli tahkikat ile mahkemenizce aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" görüşüne yer verildi.
Öte yandan geçen hafta yapılan duruşma adli tıp raporu gelmediği için şubat ayına ertelendi. Şubat ayında yapılacak yargılamada, detaylı adli tıp raporu ile birlikte karar verilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4. katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü.
Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.
Daha önce 3 ayrı raporun hazırlandığı ve tarafların çelişkili bulduğu için itiraz ettiği Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yargılamayı yapan 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan detaylı rapor talebinde bulundu.
Mehmet Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
TÜRKİYE
Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan detaylı rapor gelmedi, duruşma ertelendi
24 Aralık, 13:03
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