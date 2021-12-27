https://tr.sputniknews.com/20211227/adli-tiptan-delenin-olumune-iliskin-detayli-rapor-duserken-canliydi-evdeki-kanlar-kaplana-ait-1052153418.html

Adli Tıp'tan Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor: 'Düşerken canlıydı, evdeki kanlar Kaplan'a ait'

Adli Tıp'tan Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor: 'Düşerken canlıydı, evdeki kanlar Kaplan'a ait'

Gaziantep'te, Duygu Delen’in erkek arkadaşının evinin balkonundan düşüp öldüğü olaya ilişkin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan beklenen rapor mahkemeye ulaştı... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T13:06+0300

2021-12-27T13:06+0300

2021-12-27T13:13+0300

duygu delen

türkiye

adli tıp kurumu

cinayet

mehmet kaplan

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Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor, cuma günü mahkemeye ulaştı. Adli ve tıbbi belgelerin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca yeniden değerlendirildiği belirtilen raporda; Duygu Delen'in ölümünün yüksekten düşme ile gerçekleştiği belirtilerek, "Yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca künt bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemedi" denildi.Raporda, daha önce şiddete maruz kaldığı için Delen'in kol ve bacaklarında oluşan izlerin ise yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:Raporda, olayın gerçekleştiği evden alınan kan örneklerinin tutuklu sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğu ve Duygu Delen'e ait DNA profili elde edilemediği belirtilerek "Diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı, adli tahkikat ile mahkemenizce aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" görüşüne yer verildi.Öte yandan geçen hafta yapılan duruşma adli tıp raporu gelmediği için şubat ayına ertelendi. Şubat ayında yapılacak yargılamada, detaylı adli tıp raporu ile birlikte karar verilmesi bekleniyor.Ne olmuştu?Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4. katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü.Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.Daha önce 3 ayrı raporun hazırlandığı ve tarafların çelişkili bulduğu için itiraz ettiği Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yargılamayı yapan 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan detaylı rapor talebinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211224/duygu-delenin-olumune-iliskin-adli-tiptan-detayli-rapor-gelmedi-durusma-ertelendi-1052079023.html

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duygu delen, adli tıp kurumu, cinayet, mehmet kaplan