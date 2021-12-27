https://tr.sputniknews.com/20211227/ak-parti-2023e-hazirlaniyor-sandikta-dijital-tedbir-1052144748.html

AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta dijital tedbir

AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta dijital tedbir

AK Parti, İl seçim işleri başkanlarına üç günlük sandık eğitimi verdi. Bu kapsamda, sandık görevlilerinin sayısı ve dijital tedbirler artırıldı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T06:11+0300

2021-12-27T06:11+0300

2021-12-27T06:11+0300

politika

ak parti

seçim

ak parti kızılcahamam kampı

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AK Parti, 2023 seçim hazırlıkları kapsamında önemli çalışmalar başlattı. Seçim İşleri Başkanlığı koordinesinde, Ankara’da İl Seçim İşleri Başkanları İstişare toplantıları gerçekleştirildi. 23 Aralık’ta başlayan ve dün tamamlanan toplantıda, İl Seçim İşleri Başkanlarına ‘sandık kurulları ve görevleri’, ‘seçim işleri başkanlığının görev ve yetkileri’, ‘seçim kurulları’, ‘seçim koordinasyon merkezlerinin kuruluş ve çalışma esasları’ başlıkları başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verildi.'Sandık görevlisi sayısı artacak'Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, toplantılarda, 2018 seçimlerinde görev alan sandık görevlilerinin oranı da masaya yatırıldı. AK Parti kurmayları, 2018 yılında yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilen listelerde sandıkta görev yapanların oranının yüzde 98,02 olduğunu, parti olarak bu rakamı yüzde 99’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.YSK'nın eski kararları uygulamaya yüklenecekBunların yanı sıra, AK Parti, AK Seçim uygulamasına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Bu konuda özellikle ‘geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden, dijitale oturtarak’ hareket etmek isteyen AK Parti, sandıkta olabilecek hile ve hukuksuzluğa karşı anında müdahale edebilecek bir sistem getirecek.

https://tr.sputniknews.com/20211103/chpde-secim-hazirligi-sandik-gorevlendirmeleri-simdiden-tamamlandi-1050447117.html

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ak parti, seçim, ak parti kızılcahamam kampı