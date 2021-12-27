https://tr.sputniknews.com/20211227/akkuyu-ngsde-3-guc-unitesinin-reaktor-tabanini-temperleme-islemi-yapildi-1052170744.html
Akkuyu NGS'de 3. güç ünitesinin reaktör tabanını temperleme işlemi yapıldı
Akkuyu NGS'de 3. güç ünitesinin reaktör tabanını temperleme işlemi yapıldı
Yapımı süren Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işleminin gerçekleştirildiği açıklandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T22:29+0300
2021-12-27T22:29+0300
2021-12-27T22:30+0300
ekonomi
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
nükleer reaktör
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işleminin (Metal sertleştirme ve dayanıklı hale getirme güçlendirme) gerçekleştirildiği duyuruldu.Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi için yapılan işlemin, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'nun (Rosatom) makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology'nin Volgodonsk şubesi uzmanları tarafından yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bir nükleer reaktörün tabanının imalatı, borunun kesilmesi, borunun açılması, ısıtılmış parçanın yarım küre şeklini alması için preslenmesi ve temperlenmesi olmak üzere dört temel işlemden oluşuyor. Son aşamada reaktör tabanı, 9 saat boyunca maksimum 910 derece sıcaklıkta bir yeraltı fırınında ısıtıldı. Daha sonra uzmanlar, bir vinç yardımıyla kızgın iş parçasını suyla dolu bir yeraltı söndürme tankının içine yerleştirdiler. Taban 1.5 saat boyunca bu tankta tutuldu. Metalin gerekli mekanik özelliklerini elde etmek için reaktör tabanı 700 derece yaklaşık 40 saat gerçekleştirilen termal temperleme için bir fırına aktarıldı."
https://tr.sputniknews.com/20211129/akkuyu-ngs-yilda-17-milyon-ton-karbondioksit-salinimini-engelleyecek-1051257490.html
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer reaktör, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Akkuyu NGS'de 3. güç ünitesinin reaktör tabanını temperleme işlemi yapıldı
22:29 27.12.2021 (güncellendi: 22:30 27.12.2021)
Yapımı süren Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işleminin gerçekleştirildiği açıklandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işleminin (Metal sertleştirme ve dayanıklı hale getirme güçlendirme) gerçekleştirildiği duyuruldu.
Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi için yapılan işlemin, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'nun (Rosatom) makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology'nin Volgodonsk şubesi uzmanları tarafından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bir nükleer reaktörün tabanının imalatı, borunun kesilmesi, borunun açılması, ısıtılmış parçanın yarım küre şeklini alması için preslenmesi ve temperlenmesi olmak üzere dört temel işlemden oluşuyor. Son aşamada reaktör tabanı, 9 saat boyunca maksimum 910 derece sıcaklıkta bir yeraltı fırınında ısıtıldı. Daha sonra uzmanlar, bir vinç yardımıyla kızgın iş parçasını suyla dolu bir yeraltı söndürme tankının içine yerleştirdiler. Taban 1.5 saat boyunca bu tankta tutuldu. Metalin gerekli mekanik özelliklerini elde etmek için reaktör tabanı 700 derece yaklaşık 40 saat gerçekleştirilen termal temperleme için bir fırına aktarıldı."