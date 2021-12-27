https://tr.sputniknews.com/20211227/akkuyu-ngsde-3-guc-unitesinin-reaktor-tabanini-temperleme-islemi-yapildi-1052170744.html

Akkuyu NGS'de 3. güç ünitesinin reaktör tabanını temperleme işlemi yapıldı

Akkuyu NGS'de 3. güç ünitesinin reaktör tabanını temperleme işlemi yapıldı

Yapımı süren Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işleminin gerçekleştirildiği açıklandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T22:29+0300

2021-12-27T22:29+0300

2021-12-27T22:30+0300

ekonomi

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

nükleer reaktör

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045001469_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4a2dcabdce2d4abeb5f80a30fa565051.jpg

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işleminin (Metal sertleştirme ve dayanıklı hale getirme güçlendirme) gerçekleştirildiği duyuruldu.Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi için yapılan işlemin, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'nun (Rosatom) makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology'nin Volgodonsk şubesi uzmanları tarafından yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bir nükleer reaktörün tabanının imalatı, borunun kesilmesi, borunun açılması, ısıtılmış parçanın yarım küre şeklini alması için preslenmesi ve temperlenmesi olmak üzere dört temel işlemden oluşuyor. Son aşamada reaktör tabanı, 9 saat boyunca maksimum 910 derece sıcaklıkta bir yeraltı fırınında ısıtıldı. Daha sonra uzmanlar, bir vinç yardımıyla kızgın iş parçasını suyla dolu bir yeraltı söndürme tankının içine yerleştirdiler. Taban 1.5 saat boyunca bu tankta tutuldu. Metalin gerekli mekanik özelliklerini elde etmek için reaktör tabanı 700 derece yaklaşık 40 saat gerçekleştirilen termal temperleme için bir fırına aktarıldı."

https://tr.sputniknews.com/20211129/akkuyu-ngs-yilda-17-milyon-ton-karbondioksit-salinimini-engelleyecek-1051257490.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer reaktör, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)