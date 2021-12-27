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Akşener'den İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör teftişine tepki: Millet kutuplaştırmadan bıktı
Akşener'den İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör teftişine tepki: Millet kutuplaştırmadan bıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişi başlatmasına ilişkin olarak, "Millet... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T13:37+0300
2021-12-27T13:44+0300
politika
meral akşener
ibb
teftiş
iyi parti
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Akşener “Türkiye huzursuzluktan bıktı. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyin.” dedi.Türkiye'nin ve Türk halkının huzursuzluktan bıktığını ifade eden Akşener, "Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin" ifadesini kullandı.'Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemediklerini' aktaran Akşener, "Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz" diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211226/icisleri-bakanligi-ibbde-teror-iltisakli-personel-iddiasina-iliskin-teftis-baslatildi-1052138132.html
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meral akşener, ibb, teftiş, iyi parti

Akşener'den İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör teftişine tepki: Millet kutuplaştırmadan bıktı

13:37 27.12.2021 (güncellendi: 13:44 27.12.2021)
© AA / Güven YılmazİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA / Güven Yılmaz
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişi başlatmasına ilişkin olarak, "Millet kutuplaştırmadan bıktı" ifadesini kullandı.
Akşener “Türkiye huzursuzluktan bıktı. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyin.” dedi.
Türkiye'nin ve Türk halkının huzursuzluktan bıktığını ifade eden Akşener, "Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin" ifadesini kullandı.
'Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemediklerini' aktaran Akşener, "Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz" diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi" diye konuştu.
İBB binası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı: İBB'de terör iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldı
Dün, 19:44
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