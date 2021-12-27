Akşener'den İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör teftişine tepki: Millet kutuplaştırmadan bıktı

Akşener “Türkiye huzursuzluktan bıktı. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyin.” dedi.Türkiye'nin ve Türk halkının huzursuzluktan bıktığını ifade eden Akşener, "Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin" ifadesini kullandı.'Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemediklerini' aktaran Akşener, "Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz" diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişi başlatmasına ilişkin olarak, "Millet kutuplaştırmadan bıktı" ifadesini kullandı.
Akşener “Türkiye huzursuzluktan bıktı. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyin.” dedi.
Türkiye'nin ve Türk halkının huzursuzluktan bıktığını ifade eden Akşener, "Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin" ifadesini kullandı.
'Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemediklerini' aktaran Akşener, "Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz" diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi" diye konuştu.