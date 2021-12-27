https://tr.sputniknews.com/20211227/akvaryumda-kopek-baligi-tutan-gece-kulubune-denetim-dogal-yasamina-daha-uygun-bir-yere-nakledilecek-1052156359.html

Akvaryumda köpek balığı tutan gece kulübüne denetim: Doğal yaşamına daha uygun bir yere nakledilecek

Akvaryumda köpek balığı tutan gece kulübüne denetim: Doğal yaşamına daha uygun bir yere nakledilecek

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T13:44+0300

2021-12-27T13:44+0300

2021-12-27T13:53+0300

köpek balığı

türkiye

antalya

gece kulübü

denetim

para cezası

akvaryum

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Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da bir gece kulübündeki 3-4 metreküplük akvaryum içerisinde tutulan köpek balığını geçen eylül ayında fotoğraflayan Alman turist, Almanya'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya'ya (PETA Deutschland e.V.) durumu bildirdi. PETA Almanya, işletme sorumlularına bir mektup göndererek, hayvanı özgür bırakmalarını istedi.Denetim yapıldıMektubuna yanıt alamayan PETA Almanya yetkilileri ve Türkiye'den Yunus Özgürlük Platformu'nca, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla konu gündeme getirildi. Köpek balığının yoğun ses, ışık ve gürültü gibi sebeplerle işkenceye maruz kaldığı iddialarının gündeme gelmesiyle 26 Aralık Pazar günü yetkili kamu kurumlarının uzman ekiplerince denetim yapıldı. Denetime Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Orman İşletme Şefliği'nden uzmanlar katıldı.Siyah uçlu köpek balığıDenetim sonrasında yapılan açıklamada, söz konusu işletmede yapılan denetimde, 3-4 metreküplük bir akvaryum içerisinde, 60-70 cm boyunda, 6-7 kg ağırlığında köpek balığı görüldüğü, köpek balığının Karadeniz hariç tüm denizlerde görülebilen bir tür olan Carcharhinus limbatus (Siyah uçlu köpek balığı) olduğunun tespit edildiği belirtildi.Köpek balığının, bulunduğu ortam gereği, yüksek ses ve ışığa bağlı fiziksel ve psikolojik eziyet görmesi nedeniyle, işletme sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesinin ihlal edildiği kanaatiyle işlem yapılmasına karar verildiği ve hayvanın, yediemin olarak işletme sahibine bırakıldığı açıklandı. İşletmeye bu kapsamda 1500 TL idari para cezası uygulandı. İşletme yetkilileri ise Singapur'dan 9 yıl önce getirilen siyah uçlu köpek balığının, doğal yaşamına daha uygun bir yere nakli için çalışma başlattı.'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' davranışlarını içeren yasaya göre, köpek balığı artık diskotekte tutulamayacak.Karar üzerine, köpek balığı diskotek ortamında olmamak kaydıyla, ses, ışık ve gürültü gibi etkenlere maruz kalmayacağı, doğal yaşamına uygun bir ortama nakledilene kadar şu an kapalı olan işletmede kalmaya devam edecek. Ancak en kısa sürede işletme yetkililerinin ya daha uygun bir yer ayarlaması ya da bakımını üstlenebilecek başka bir yere nakledilmesi gerektiği ifade edildi.'İnanılmaz strese maruz kalıyor'Köpek balığıyla ilgili mektupta, Deniz biyoloğu ve PETA Almanya Derneği'nin balık ve deniz hayvanları uzman danışmanı Dr. Tanja Breining, şunları dile getirmişti:

https://tr.sputniknews.com/20211126/yarisi-yenmis-zombi-kopek-baligi-20-dakika-daha-av-pesinde-kostu-1051179597.html

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köpek balığı, antalya, gece kulübü, denetim, para cezası, akvaryum