Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211227/akvaryumda-kopek-baligi-tutan-gece-kulubune-denetim-dogal-yasamina-daha-uygun-bir-yere-nakledilecek-1052156359.html
Akvaryumda köpek balığı tutan gece kulübüne denetim: Doğal yaşamına daha uygun bir yere nakledilecek
Akvaryumda köpek balığı tutan gece kulübüne denetim: Doğal yaşamına daha uygun bir yere nakledilecek
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T13:44+0300
2021-12-27T13:53+0300
köpek balığı
türkiye
antalya
gece kulübü
denetim
para cezası
akvaryum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052155391_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_6efbd7d990a519e95d1f339ef158d352.jpg
Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da bir gece kulübündeki 3-4 metreküplük akvaryum içerisinde tutulan köpek balığını geçen eylül ayında fotoğraflayan Alman turist, Almanya'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya'ya (PETA Deutschland e.V.) durumu bildirdi. PETA Almanya, işletme sorumlularına bir mektup göndererek, hayvanı özgür bırakmalarını istedi.Denetim yapıldıMektubuna yanıt alamayan PETA Almanya yetkilileri ve Türkiye'den Yunus Özgürlük Platformu'nca, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla konu gündeme getirildi. Köpek balığının yoğun ses, ışık ve gürültü gibi sebeplerle işkenceye maruz kaldığı iddialarının gündeme gelmesiyle 26 Aralık Pazar günü yetkili kamu kurumlarının uzman ekiplerince denetim yapıldı. Denetime Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Orman İşletme Şefliği'nden uzmanlar katıldı.Siyah uçlu köpek balığıDenetim sonrasında yapılan açıklamada, söz konusu işletmede yapılan denetimde, 3-4 metreküplük bir akvaryum içerisinde, 60-70 cm boyunda, 6-7 kg ağırlığında köpek balığı görüldüğü, köpek balığının Karadeniz hariç tüm denizlerde görülebilen bir tür olan Carcharhinus limbatus (Siyah uçlu köpek balığı) olduğunun tespit edildiği belirtildi.Köpek balığının, bulunduğu ortam gereği, yüksek ses ve ışığa bağlı fiziksel ve psikolojik eziyet görmesi nedeniyle, işletme sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesinin ihlal edildiği kanaatiyle işlem yapılmasına karar verildiği ve hayvanın, yediemin olarak işletme sahibine bırakıldığı açıklandı. İşletmeye bu kapsamda 1500 TL idari para cezası uygulandı. İşletme yetkilileri ise Singapur'dan 9 yıl önce getirilen siyah uçlu köpek balığının, doğal yaşamına daha uygun bir yere nakli için çalışma başlattı.'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' davranışlarını içeren yasaya göre, köpek balığı artık diskotekte tutulamayacak.Karar üzerine, köpek balığı diskotek ortamında olmamak kaydıyla, ses, ışık ve gürültü gibi etkenlere maruz kalmayacağı, doğal yaşamına uygun bir ortama nakledilene kadar şu an kapalı olan işletmede kalmaya devam edecek. Ancak en kısa sürede işletme yetkililerinin ya daha uygun bir yer ayarlaması ya da bakımını üstlenebilecek başka bir yere nakledilmesi gerektiği ifade edildi.'İnanılmaz strese maruz kalıyor'Köpek balığıyla ilgili mektupta, Deniz biyoloğu ve PETA Almanya Derneği'nin balık ve deniz hayvanları uzman danışmanı Dr. Tanja Breining, şunları dile getirmişti:
https://tr.sputniknews.com/20211126/yarisi-yenmis-zombi-kopek-baligi-20-dakika-daha-av-pesinde-kostu-1051179597.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052155391_123:0:640:388_1920x0_80_0_0_c91c9157b6be7df5f86cb4c76c80eeb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek balığı, antalya, gece kulübü, denetim, para cezası, akvaryum

Akvaryumda köpek balığı tutan gece kulübüne denetim: Doğal yaşamına daha uygun bir yere nakledilecek

13:44 27.12.2021 (güncellendi: 13:53 27.12.2021)
© DHAAlanya’daki gece kulübünde tutulan köpek balığı
Alanya’daki gece kulübünde tutulan köpek balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© DHA
Abone ol
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı. İşletmeye para cezası uygulanırken, köpek balığının diskotekten nakliyesi yönünde karar verildi.
Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da bir gece kulübündeki 3-4 metreküplük akvaryum içerisinde tutulan köpek balığını geçen eylül ayında fotoğraflayan Alman turist, Almanya'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya'ya (PETA Deutschland e.V.) durumu bildirdi. PETA Almanya, işletme sorumlularına bir mektup göndererek, hayvanı özgür bırakmalarını istedi.

Denetim yapıldı

Mektubuna yanıt alamayan PETA Almanya yetkilileri ve Türkiye'den Yunus Özgürlük Platformu'nca, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla konu gündeme getirildi. Köpek balığının yoğun ses, ışık ve gürültü gibi sebeplerle işkenceye maruz kaldığı iddialarının gündeme gelmesiyle 26 Aralık Pazar günü yetkili kamu kurumlarının uzman ekiplerince denetim yapıldı. Denetime Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Orman İşletme Şefliği'nden uzmanlar katıldı.

Siyah uçlu köpek balığı

Denetim sonrasında yapılan açıklamada, söz konusu işletmede yapılan denetimde, 3-4 metreküplük bir akvaryum içerisinde, 60-70 cm boyunda, 6-7 kg ağırlığında köpek balığı görüldüğü, köpek balığının Karadeniz hariç tüm denizlerde görülebilen bir tür olan Carcharhinus limbatus (Siyah uçlu köpek balığı) olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Köpek balığının, bulunduğu ortam gereği, yüksek ses ve ışığa bağlı fiziksel ve psikolojik eziyet görmesi nedeniyle, işletme sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesinin ihlal edildiği kanaatiyle işlem yapılmasına karar verildiği ve hayvanın, yediemin olarak işletme sahibine bırakıldığı açıklandı. İşletmeye bu kapsamda 1500 TL idari para cezası uygulandı. İşletme yetkilileri ise Singapur'dan 9 yıl önce getirilen siyah uçlu köpek balığının, doğal yaşamına daha uygun bir yere nakli için çalışma başlattı.
'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' davranışlarını içeren yasaya göre, köpek balığı artık diskotekte tutulamayacak.
Karar üzerine, köpek balığı diskotek ortamında olmamak kaydıyla, ses, ışık ve gürültü gibi etkenlere maruz kalmayacağı, doğal yaşamına uygun bir ortama nakledilene kadar şu an kapalı olan işletmede kalmaya devam edecek. Ancak en kısa sürede işletme yetkililerinin ya daha uygun bir yer ayarlaması ya da bakımını üstlenebilecek başka bir yere nakledilmesi gerektiği ifade edildi.

'İnanılmaz strese maruz kalıyor'

Köpek balığıyla ilgili mektupta, Deniz biyoloğu ve PETA Almanya Derneği'nin balık ve deniz hayvanları uzman danışmanı Dr. Tanja Breining, şunları dile getirmişti:
“Gece kulübünüzdeki akvaryumda tutulan köpek balığı için daha güzel, türüne daha uygun bir yuva bulmanızı ve gerçek hayvanlar bulundurmaya son vermenizi ya da Sanal Gerçeklik Akvaryumu'na geçmenizi, içtenlikle ve empati kurabileceğinizi düşünerek rica ediyorum. Köpek balıklarının en önemli duyu organı işitme organıdır. Köpek balıkları uzun mesafelerden insanın algılayamadığı ses dalgalarını duyabilirler. Bu nedenle gece kulübündeki yüksek bas sesler, oldukça hassas bir balık olan köpek balıklarında ölümcül sonuçlara yol açabilir. Denizlerin kralını hiçbir uyarının olmadığı ufak bir havuza veya fanusa hapsetmek, daimi olarak flaşlara, yüksek sesli müziğe ve derin bas etkisine maruz bırakmak hiç şüphesiz hayvana işkencedir. Lütfen bu hayvanlara yapılan işkenceyi desteklemeyin. Daha fazla vakit kaybetmeden deniz canlılarını korumamıza yardım edin ve kulübünüzdeki köpek balığı için yüzebileceği daha fazla alanın olduğu, başka deniz hayvanlarıyla birlikte yaşayabileceği daha iyi bir yuva bulun. Bu konuda size destek vermekten mutlu oluruz."
Yarısı yenmiş zombi köpek balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
YAŞAM
'Yarısı yenmiş zombi köpek balığı' 20 dakika daha av peşinde koştu
26 Kasım, 15:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:40Zam iptal edildi, fiyat farkını müşterilere iade etti: 'Esnaflığa bakış felsefem her şey para değil'
14:28ABD'de yakın gözlüğüne alternatif olabilecek göz damlası geliştirildi
14:26Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
14:22Yargıtay, futbolda şike davasında beraat kararlarını onadı
14:17Mersin'de 10 günde sahte içkiden 6 kişi yaşamını yitirdi
14:09Ankara’da adliyelere girişte avukatların üstü de aranacak
14:02Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi
14:00Ryabkov: ABD'yle güvenlik garantileri müzakereleri zorlu geçecek, buna hazırız
13:59McDonald's, Çin'deki restoranlarına egzersiz bisikletleri ekliyor
13:44Akvaryumda köpek balığı tutan gece kulübüne denetim: Doğal yaşamına daha uygun bir yere nakledilecek
13:37Akşener'den İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör teftişine tepki: Millet kutuplaştırmadan bıktı
13:32Fiyat İstikrarı Komitesi yarın Bakan Nebati başkanlığında ilk toplantısını yapacak
13:31Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa etti: 'Amacım tarihe not düşmektir'
13:23Mu Tunç: Gençlerimizi 'Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız' diye avlıyorlar
13:16Evergrande tamamlayamadığı projelere yeniden başlıyor
13:15Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen adam gözaltına alındı
13:13Liselilerin 'roman kahramanları günü', MEB’e şikayet edildi
13:09Mısır prensesi de yaşamıştı: Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı
13:06Adli Tıp'tan Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor: 'Düşerken canlıydı, evdeki kanlar Kaplan'a ait'
13:05Makamlarla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti