https://tr.sputniknews.com/20211227/almanya-dort-tehlikeli-islamciyi-turkiyeye-sinir-disi-etti-1052169479.html

Almanya dört 'tehlikeli' İslamcı'yı Türkiye'ye sınır dışı etti

Almanya dört 'tehlikeli' İslamcı'yı Türkiye'ye sınır dışı etti

Almanya, bu yıl "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 18 radikal İslamcı'yı sınır dışı etti. Bu kişilerden dördü Türkiye'ye gönderildi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T21:52+0300

2021-12-27T21:52+0300

2021-12-27T21:52+0300

dünya

almanya

türkiye

islamcı

martin hess

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103091/07/1030910717_43:0:3456:1920_1920x0_80_0_0_4b980892e3174f458ae3156f4a4d4499.jpg

Alman hükümeti, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi Milletvekili Martin Hess'in Almanya'da bulunan radikal İslamcılarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bu yıl Ocak ayından Aralık ortasına kadar tehlikeli olarak sınıflandırılan 18 radikal İslamcı'nın farklı ülkelere sınırdışı edildiği bilgisini veren Alman hükümeti, ayrıca terör destekçisi beş kişinin de Almanya'dan gönderildiğini kaydetti.DW Türkçe'nin haberine göre Alman hükümeti, "tehlikeli" kategorisine giren kişilerden beşinin Rusya'ya, dördünün Türkiye'ye ve ikisinin de Bosna Hersek'e gönderildiğini bildirdi. Diğer yedi kişinin de Cezayir, Kuveyt, Pakistan, Somali, Tacikistan, Irak ve İran'a sınırdışı edildikleri belirtildi.Alman güvenlik birimlerinin "tehlikeli" sınıflandırması, siyasi amaçlı terör saldırıları da dahil olmak üzere ağır şiddet suçları işleyenleri ya da işleme niyetinde olanları kapsıyor.Afganistan ve Suriye'ye geri gönderme yapılamıyorAlman hükümeti, sınırdışı işlemleri sırasında pandeminin yol açtığı seyahat kısıtlamalarının yanı sıra ilgili ülkelerdeki siyasi durum nedeniyle de güçlükler yaşandığına işaret etti.Taliban'ın geçen yaz iktidarı ele geçirmesinin ardından Afganistan'a geri gönderilmelerin durdurulduğunu kaydeden hükümet, Suriye'ye de zaten yıllardır hiç kimsenin geri gönderilemediğine dikkat çekti.Almanya, pandemi öncesi 2019 yılında "tehlikeli" sınıfına giren 32 kişiyi sınırdışı etmişti.Almanya'daki tehlikeli İslamcılarAlman hükümeti, daha önce bir soru önergesine verdiği yanıtta, Alman iç istihbarat kuruluşu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın İslamcı terör potansiyali taşıyan 940 Alman vatandaşı, 280 Suriye vatandaşı, 120 Türk vatandaşı, 90 Rus vatandaşı ve 60 da Irak vatandaşının bulunduğunu tahmin ettiğini aktarmıştı.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, türkiye, islamcı, martin hess