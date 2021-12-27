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https://tr.sputniknews.com/20211227/ataturkun-ankaraya-gelisinin-102-yil-donumunde-ataturk-garnizon-kosusu-duzenlendi-1052155404.html
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi
Geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T14:02+0300
2021-12-27T14:02+0300
2021-12-27T14:02+0300
ankara
mustafa kemal atatürk
deniz harp okulu
anıtkabir
kara harp okulu
harp okulu
multimedya
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Kara Harp Okulundan başlayan Garnizon Koşusu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ankara, mustafa kemal atatürk, deniz harp okulu, anıtkabir, kara harp okulu, harp okulu, фото
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi
Geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.
Kara Harp Okulundan başlayan Garnizon Koşusu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı kutlandı.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı kutlandı.
© Osman Nuri Cerit
Harp Okulu öğrencileri geleneksel Garnizon Koşusuyla Anıtkabir'e koştu.
Harp Okulu öğrencileri geleneksel Garnizon Koşusuyla Anıtkabir'e koştu.
Koşu, Harp Okulu'ndan başladı.
Koşu, Harp Okulu'ndan başladı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Askerlerin koşusu ilgi ile takip edildi.
Askerlerin koşusu ilgi ile takip edildi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Koşuya Harp Okulu'nda eğitim alan yabancı askerler de katıldı.
Koşuya Harp Okulu'nda eğitim alan yabancı askerler de katıldı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Askerler koşu esnasında "Vatan sana canım feda" şeklinde yürüyüş kararını saydılar.
Askerler koşu esnasında "Vatan sana canım feda" şeklinde yürüyüş kararını saydılar.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Koşuya Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.
Koşuya Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan güzergahında gerçekleşti.
Koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan güzergahında gerçekleşti.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Garnizon Koşusu, Anıtkabir'de son buldu.
Garnizon Koşusu, Anıtkabir'de son buldu.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü farklı etkinliklerle de kutlandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü farklı etkinliklerle de kutlandı.