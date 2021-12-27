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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi
Geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T14:02+0300
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mustafa kemal atatürk
deniz harp okulu
anıtkabir
kara harp okulu
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Kara Harp Okulundan başlayan Garnizon Koşusu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.
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ankara, mustafa kemal atatürk, deniz harp okulu, anıtkabir, kara harp okulu, harp okulu, фото

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi

14:02 27.12.2021
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.
Kara Harp Okulundan başlayan Garnizon Koşusu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı kutlandı.

Atatürk&#x27;ün Ankara&#x27;ya gelişinin 102. yılı kutlandı. - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı kutlandı.

© Osman Nuri Cerit

Harp Okulu öğrencileri geleneksel Garnizon Koşusuyla Anıtkabir'e koştu.

Harp Okulu öğrencileri geleneksel Garnizon Koşusuyla Anıtkabir&#x27;e koştu. - Sputnik Türkiye
2/10
© Osman Nuri Cerit

Harp Okulu öğrencileri geleneksel Garnizon Koşusuyla Anıtkabir'e koştu.

Koşu, Harp Okulu'ndan başladı.

Koşu, Harp Okulu&#x27;ndan başladı. - Sputnik Türkiye
3/10

Koşu, Harp Okulu'ndan başladı.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Askerlerin koşusu ilgi ile takip edildi.

Askerlerin koşusu ilgi ile takip edildi. - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Askerlerin koşusu ilgi ile takip edildi.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Koşuya Harp Okulu'nda eğitim alan yabancı askerler de katıldı.

Koşuya Harp Okulu&#x27;nda eğitim alan yabancı askerler de katıldı. - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Koşuya Harp Okulu'nda eğitim alan yabancı askerler de katıldı.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Askerler koşu esnasında "Vatan sana canım feda" şeklinde yürüyüş kararını saydılar.

Askerler koşu esnasında &quot;Vatan sana canım feda&quot; şeklinde yürüyüş kararını saydılar. - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Askerler koşu esnasında "Vatan sana canım feda" şeklinde yürüyüş kararını saydılar.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Koşuya Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.

Koşuya Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı. - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Koşuya Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan güzergahında gerçekleşti.

Koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan güzergahında gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan güzergahında gerçekleşti.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Garnizon Koşusu, Anıtkabir'de son buldu.

Garnizon Koşusu, Anıtkabir&#x27;de son buldu. - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Garnizon Koşusu, Anıtkabir'de son buldu.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü farklı etkinliklerle de kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk&#x27;ün Ankara&#x27;ya gelişinin yıl dönümü farklı etkinliklerle de kutlandı. - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü farklı etkinliklerle de kutlandı.

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