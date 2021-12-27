https://tr.sputniknews.com/20211227/avustralyada-omicron-varyanti-kaynakli-ilk-can-kaybi-1052146495.html

Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı

Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı

Kovid-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği açıklandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T09:19+0300

2021-12-27T09:19+0300

2021-12-27T09:23+0300

koronavirüs

avustralya

yeni güney galler

koronavirüs

omicron

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Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, eyaletin başkenti Sydney'de hayatını kaybeden 80’li yaşlardaki erkek hastanın Avustralya’da Omicron varyantından ölen ilk kişi olduğunu duyurdu. Eyalette Kovid-19’un Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatış oranlarında da artış yaşandığını açıklayan NSW Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantından hayatını kaybeden kişinin çift doz Kovid-19 aşısını da yaptırdığını ancak bilinen sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Vaka sayılarında hızlı artışın yaşandığı NSW ve ülkenin diğer eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takma mecburiyeti getirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211214/avustralya-her-yil-yuz-milyon-doz-mrna-asisi-uretecek-1051741747.html

avustralya

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avustralya, yeni güney galler, koronavirüs, omicron