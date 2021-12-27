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Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı
Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı
Kovid-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği açıklandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T09:19+0300
2021-12-27T09:23+0300
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avustralya
yeni güney galler
koronavirüs
omicron
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Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, eyaletin başkenti Sydney'de hayatını kaybeden 80’li yaşlardaki erkek hastanın Avustralya’da Omicron varyantından ölen ilk kişi olduğunu duyurdu. Eyalette Kovid-19’un Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatış oranlarında da artış yaşandığını açıklayan NSW Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantından hayatını kaybeden kişinin çift doz Kovid-19 aşısını da yaptırdığını ancak bilinen sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Vaka sayılarında hızlı artışın yaşandığı NSW ve ülkenin diğer eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takma mecburiyeti getirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/avustralya-her-yil-yuz-milyon-doz-mrna-asisi-uretecek-1051741747.html
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avustralya, yeni güney galler, koronavirüs, omicron

Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı

09:19 27.12.2021 (güncellendi: 09:23 27.12.2021)
© REUTERS / STRINGEROmicron- Koronavirüs
Omicron- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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Kovid-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği açıklandı.
Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, eyaletin başkenti Sydney'de hayatını kaybeden 80’li yaşlardaki erkek hastanın Avustralya’da Omicron varyantından ölen ilk kişi olduğunu duyurdu.
Eyalette Kovid-19’un Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatış oranlarında da artış yaşandığını açıklayan NSW Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantından hayatını kaybeden kişinin çift doz Kovid-19 aşısını da yaptırdığını ancak bilinen sağlık sorunları olduğunu açıkladı.
Vaka sayılarında hızlı artışın yaşandığı NSW ve ülkenin diğer eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takma mecburiyeti getirilmişti.
Avustralya koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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