https://tr.sputniknews.com/20211227/bddkdan-26-kisi-ve-sosyal-medya-hesabi-hakkinda-suc-duyurusu-1052167282.html

BDDK'dan 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu

BDDK'dan 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu

BDDK, döviz kurlarına yönelik açıklamaları nedeniyle 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T20:00+0300

2021-12-27T20:00+0300

2021-12-27T20:11+0300

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.O isimler arasında, Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Şeref Oğuz, Emin Çapa, Selçuk Geçer Alican Uludağ, Mustafa Sönmez ve Erk Acarer de yer alıyor.BDDK, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumlarla ilgili Bankacılık Kanunu 74. maddesine aykırılıktan işlem yapılmasını talep etti.74. madde, radyo, televizyon ve internet aracılığı ile bir bankanın itibarını kırabilecek bir konuya kasten sebep olma suçunu tanımlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211227/bddkdan-durmus-yilmaz-ve-4-isme-suc-duyurusu-1052158403.html

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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)