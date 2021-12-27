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https://tr.sputniknews.com/20211227/bddkdan-26-kisi-ve-sosyal-medya-hesabi-hakkinda-suc-duyurusu-1052167282.html
BDDK'dan 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu
BDDK'dan 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu
BDDK, döviz kurlarına yönelik açıklamaları nedeniyle 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T20:00+0300
2021-12-27T20:11+0300
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.O isimler arasında, Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Şeref Oğuz, Emin Çapa, Selçuk Geçer Alican Uludağ, Mustafa Sönmez ve Erk Acarer de yer alıyor.BDDK, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumlarla ilgili Bankacılık Kanunu 74. maddesine aykırılıktan işlem yapılmasını talep etti.74. madde, radyo, televizyon ve internet aracılığı ile bir bankanın itibarını kırabilecek bir konuya kasten sebep olma suçunu tanımlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211227/bddkdan-durmus-yilmaz-ve-4-isme-suc-duyurusu-1052158403.html
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

BDDK'dan 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu

20:00 27.12.2021 (güncellendi: 20:11 27.12.2021)
© AABDDK
BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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BDDK, döviz kurlarına yönelik açıklamaları nedeniyle 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.
O isimler arasında, Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Şeref Oğuz, Emin Çapa, Selçuk Geçer Alican Uludağ, Mustafa Sönmez ve Erk Acarer de yer alıyor.
BDDK, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumlarla ilgili Bankacılık Kanunu 74. maddesine aykırılıktan işlem yapılmasını talep etti.
74. madde, radyo, televizyon ve internet aracılığı ile bir bankanın itibarını kırabilecek bir konuya kasten sebep olma suçunu tanımlıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
POLİTİKA
BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 isme suç duyurusu
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