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Belarus'ta anayasa revizyonları içeren taslak belge yayınlandı
Belarus'ta anayasa revizyonları içeren taslak belge yayınlandı
Belarus'ta anayasa revizyonlarını içeren taslak belge, kamuoyunda tartışılması üzere yayınlandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T22:20+0300
2021-12-27T22:20+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
anayasa
belge
taslak
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Belarus'ta anayasa revizyonlarını içeren taslak belge, kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlandı.Belgeye göre:Bazı maddeler ise Devlet Başkanının yetkilerine adandı:Anayasa revizyonları ile ilgili referandumun en geç 2022'nin şubat ayına kadar yapılması gerekecek, halk oylamasından önce ise yeni anayasa kamuoyunda tartışılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211223/lukasenko-anayasa-referandumu-subat-ayinin-ikinci-yarisinda-1052043101.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, anayasa, belge, taslak

Belarus'ta anayasa revizyonları içeren taslak belge yayınlandı

22:20 27.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Fotoğraf bankasına girBelarus bayrağı
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Belarus'ta anayasa revizyonlarını içeren taslak belge, kamuoyunda tartışılması üzere yayınlandı.
Belarus'ta anayasa revizyonlarını içeren taslak belge, kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlandı.
Belgeye göre:
Belarus’un kendi topraklarından diğer devletlere yönelik askeri saldırı dışlanıyor.
Seçimlerin yabancı vatandaşlar ve kuruluşlar tarafından finanse edilmesi yasaklanıyor.
Parlamentonun görev süresi dört yıldan beş yıla çıkarılıyor; parlamento (şu an olduğu gibi) sadece ilk yılda değil, görevinin son yılında da feshedilemeyecek.
Başbakan, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma programının uygulanması konusunda Belarus Halk Meclisine yıllık olarak rapor verecek.
Belarus Halk Meclisi, halk egemenliğinin en yüksek temsil organı olarak devreye girecek ve ona yasama inisiyatifi hakkı verilecek.
Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi ile Merkez Seçim Komisyonu üyelerini ve başkanlarını atama hakkı Belarus Halk Meclisine aktarılacak.
Devlet Başkanı, Anayasa'yı sistematik veya ağır bir şekilde ihlal ederse ya da vatana ihanet veya diğer ağır suçlar işlerse, Belarus Halk Meclisi tarafından görevden alınabilir. Parlamento, sağlık nedenleriyle sürekli yetersizlik durumunda Devlet Başkanını erken görevden alma hakkına sahip olacak (şu anda suçlama yetkisi de parlamentoya ait).
Bazı maddeler ise Devlet Başkanının yetkilerine adandı:
Aynı kişi en fazla iki dönem devlet başkanı olabilecek.
Devlet başkanlığı dönemlerinin sayısındaki sınırlama, yeni seçilen Devlet Başkanının göreve başlamasından sonra yürürlüğe girecek.
Devlet Başkanı, ayaklanma girişimi, ‘kitlesel ve diğer’ kargaşalar durumunda olağanüstü hal ilan edebilecek (şu anda olağanüstü hal doğal afet, felaket ve ayrıca sonucunda insanların yaşamı ve sağlığı, devletin toprak bütünlüğü ve varlığı için tehlikelerin ortaya çıktığı şiddet ya da şiddet tehdidi içeren kargaşa durumunda ilan edilebiliyor).
Yetkilerine son verilen Devlet Başkanı, görevdeyken gerçekleştirilen eylemlerden sorumlu tutulamayacak.
Devlet Başkanının suikast, terör saldırısı, askeri saldırı veya diğer şiddet eylemleri sonucu ölümü halinde, olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan edilerek, devlet kurumları Güvenlik Konseyi’nin kararlarına göre hareket edecek. Bu durumda Güvenlik Konseyi'ne Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı başkanlık edecek (şimdiki durumda yükümlülüklerini getiremeyen Devlet Başkanının yerine Başbakan geçiyor).
Yetkilerine son verilen Devlet Başkanı ömür boyu senatör olabilecek.
Yeni anayasanın yürürlüğe girdiği gün görevde olan Devlet Başkanı, Belarus Halk Meclisi başkanlığına seçilebilecek.
Anayasa revizyonları ile ilgili referandumun en geç 2022'nin şubat ayına kadar yapılması gerekecek, halk oylamasından önce ise yeni anayasa kamuoyunda tartışılacak.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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Lukaşenko: Anayasa referandumu şubat ayının ikinci yarısında
23 Aralık, 12:35
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