Belarus'ta anayasa revizyonları içeren taslak belge yayınlandı

Belarus’un kendi topraklarından diğer devletlere yönelik askeri saldırı dışlanıyor. Belarus’un kendi topraklarından diğer devletlere yönelik askeri saldırı dışlanıyor.

Seçimlerin yabancı vatandaşlar ve kuruluşlar tarafından finanse edilmesi yasaklanıyor. Seçimlerin yabancı vatandaşlar ve kuruluşlar tarafından finanse edilmesi yasaklanıyor.

Parlamentonun görev süresi dört yıldan beş yıla çıkarılıyor; parlamento (şu an olduğu gibi) sadece ilk yılda değil, görevinin son yılında da feshedilemeyecek. Parlamentonun görev süresi dört yıldan beş yıla çıkarılıyor; parlamento (şu an olduğu gibi) sadece ilk yılda değil, görevinin son yılında da feshedilemeyecek.

Başbakan, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma programının uygulanması konusunda Belarus Halk Meclisine yıllık olarak rapor verecek. Başbakan, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma programının uygulanması konusunda Belarus Halk Meclisine yıllık olarak rapor verecek.

Belarus Halk Meclisi, halk egemenliğinin en yüksek temsil organı olarak devreye girecek ve ona yasama inisiyatifi hakkı verilecek. Belarus Halk Meclisi, halk egemenliğinin en yüksek temsil organı olarak devreye girecek ve ona yasama inisiyatifi hakkı verilecek.

Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi ile Merkez Seçim Komisyonu üyelerini ve başkanlarını atama hakkı Belarus Halk Meclisine aktarılacak. Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi ile Merkez Seçim Komisyonu üyelerini ve başkanlarını atama hakkı Belarus Halk Meclisine aktarılacak.