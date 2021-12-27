https://tr.sputniknews.com/20211227/bodrum-vergi-dairesi-muduru-gozaltina-alindi-1052171142.html

Bodrum Vergi Dairesi Müdürü gözaltına alındı

Bodrum Vergi Dairesi Müdürü gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vergi dairesi müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı 27.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

bodrum

gözaltı

müdür

vergi dairesi

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Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet veren ve aracı olan 2 kişi daha gözaltına alınırken, 200 bin lira nakit para ele geçirildi.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri D.E.'nin A.A. aracılığıyla vergi dairesi müdürü S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi.Polis ekiplerince 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin yaptığı aramada hem makam odasında hem de şüpheli A.A.'nın aracında toplam 200 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211027/rusvet-alirken-sucustu-yakalan-sosyal-hizmet-merkezinde-gorevli-memur-tutuklandi-1050242242.html

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