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Türkiye
Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz
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POLİTİKA
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Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz
Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
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politika
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Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: * İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak.* Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz* Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz. * 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir.* Rusya'yla her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Mevkidaşım Lavrov'la defa yüz yüze görüştüm. * Uygur Türklerinin Çin'de barış ve refah içinde yaşaması için ikili düzeyde ve BM gibi çok taraflı platformlarda girişimlerimiz sürdü.* Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka.* Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
yunanistan
katar
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mevlüt çavuşoğlu, yunanistan, katar, erivan

Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz

10:44 27.12.2021 (güncellendi: 10:57 27.12.2021)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
* İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak.
* Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz
* Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz.
* 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir.
* Rusya'yla her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Mevkidaşım Lavrov'la defa yüz yüze görüştüm.
* Uygur Türklerinin Çin'de barış ve refah içinde yaşaması için ikili düzeyde ve BM gibi çok taraflı platformlarda girişimlerimiz sürdü.
* Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka.
* Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
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