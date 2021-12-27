https://tr.sputniknews.com/20211227/cavusoglu-istanbul-erivan-ucuslari-yakinda-baslayacak-1052148188.html

Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz

Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T10:44+0300

2021-12-27T10:44+0300

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politika

mevlüt çavuşoğlu

yunanistan

katar

erivan

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Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: * İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak.* Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz* Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz. * 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir.* Rusya'yla her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Mevkidaşım Lavrov'la defa yüz yüze görüştüm. * Uygur Türklerinin Çin'de barış ve refah içinde yaşaması için ikili düzeyde ve BM gibi çok taraflı platformlarda girişimlerimiz sürdü.* Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka.* Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

yunanistan

katar

erivan

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mevlüt çavuşoğlu, yunanistan, katar, erivan