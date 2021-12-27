Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: * İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak.* Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz* Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz. * 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir.* Rusya'yla her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Mevkidaşım Lavrov'la defa yüz yüze görüştüm. * Uygur Türklerinin Çin'de barış ve refah içinde yaşaması için ikili düzeyde ve BM gibi çok taraflı platformlarda girişimlerimiz sürdü.* Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka.* Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
* İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak.
* Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz
* Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz.
* 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir.
* Rusya'yla her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Mevkidaşım Lavrov'la defa yüz yüze görüştüm.
* Uygur Türklerinin Çin'de barış ve refah içinde yaşaması için ikili düzeyde ve BM gibi çok taraflı platformlarda girişimlerimiz sürdü.
* Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka.
* Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.