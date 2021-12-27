https://tr.sputniknews.com/20211227/chpli-belediyelerden-sokak-hayvanlari-paylasimi-yasam-alanlarindan-koparmayacagiz-1052146810.html

CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız

CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız

Son dönemde yaşanan pitbull cinsi köpek saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayvanların sokaktan toplanıp barınağa götürülmesi... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T09:34+0300

2021-12-27T09:34+0300

2021-12-27T09:34+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kedi

köpek

barınak

belediye

pitbull

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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Barınakların yetersiz olduğunu belirten hayvanseverler, bu çağrıyı eleştirirken, AK Parti belediyelerin bazılarının sokaklardan köpekleri toplanmaya başladıkları belirtildi. Çeşitli şehirlerdeki CHP'li belediyelerin çoğundan ise "Herhangi bir sokak hayvanı toplatılmayacak" açıklamaları geldi.

https://tr.sputniknews.com/20211226/pitbull-saldirisinda-yaralanan-asiyenin-ilk-doku-nakli-ameliyati-tamamlandi-1052136117.html

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recep tayyip erdoğan, kedi, köpek, barınak, belediye, pitbull