Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211227/chpli-belediyelerden-sokak-hayvanlari-paylasimi-yasam-alanlarindan-koparmayacagiz-1052146810.html
CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız
CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız
Son dönemde yaşanan pitbull cinsi köpek saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayvanların sokaktan toplanıp barınağa götürülmesi... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T09:34+0300
2021-12-27T09:34+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kedi
köpek
barınak
belediye
pitbull
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043820656_0:143:1920:1223_1920x0_80_0_0_46289dce32f804961eabae34a9d6dc5c.jpg
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Barınakların yetersiz olduğunu belirten hayvanseverler, bu çağrıyı eleştirirken, AK Parti belediyelerin bazılarının sokaklardan köpekleri toplanmaya başladıkları belirtildi. Çeşitli şehirlerdeki CHP'li belediyelerin çoğundan ise "Herhangi bir sokak hayvanı toplatılmayacak" açıklamaları geldi.
https://tr.sputniknews.com/20211226/pitbull-saldirisinda-yaralanan-asiyenin-ilk-doku-nakli-ameliyati-tamamlandi-1052136117.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043820656_50:0:1871:1366_1920x0_80_0_0_b11829557bda2676a87f35cc53ea01a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kedi, köpek, barınak, belediye, pitbull

CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız

09:34 27.12.2021
© Fotoğraf : Pixabaykedi, köpek
kedi, köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Son dönemde yaşanan pitbull cinsi köpek saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayvanların sokaktan toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına CHP'li belediyelerden tepki geldi.
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Barınakların yetersiz olduğunu belirten hayvanseverler, bu çağrıyı eleştirirken, AK Parti belediyelerin bazılarının sokaklardan köpekleri toplanmaya başladıkları belirtildi. Çeşitli şehirlerdeki CHP'li belediyelerin çoğundan ise "Herhangi bir sokak hayvanı toplatılmayacak" açıklamaları geldi.
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
TÜRKİYE
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı
Dün, 17:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce