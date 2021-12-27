CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Barınakların yetersiz olduğunu belirten hayvanseverler, bu çağrıyı eleştirirken, AK Parti belediyelerin bazılarının sokaklardan köpekleri toplanmaya başladıkları belirtildi. Çeşitli şehirlerdeki CHP'li belediyelerin çoğundan ise "Herhangi bir sokak hayvanı toplatılmayacak" açıklamaları geldi.
Son dönemde yaşanan pitbull cinsi köpek saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayvanların sokaktan toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına CHP'li belediyelerden tepki geldi.
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Barınakların yetersiz olduğunu belirten hayvanseverler, bu çağrıyı eleştirirken, AK Parti belediyelerin bazılarının sokaklardan köpekleri toplanmaya başladıkları belirtildi. Çeşitli şehirlerdeki CHP'li belediyelerin çoğundan ise "Herhangi bir sokak hayvanı toplatılmayacak" açıklamaları geldi.
İşini sevgiyle yapan Veteriner hekimlerimizin kısırlaştırma ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz besleme ve bakım çalışmalarımız aksamadan sürdürülecek. Sevgiye sevgiyle karşılık veren masum canlar korumamız altında olmaya devam edecek. pic.twitter.com/KqDqBjDYmO
Hayatı birlikte paylaştığımız dostlarımızı yaşam alanlarından ayırmıyor, tedavi ve kısırlaştırma işlemi sonrası aldığımız noktaya geri bırakıyoruz. Çünkü onlar Küçükçekmece’nin sokaklarında mutlu. 😇 pic.twitter.com/iigpTKy0qb
“Can dostlarımız bize emanet.”Kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme, tedavi ve bakımlarının yapılması dışında sokak hayvanlarının toplanması söz konusu değildir. Birlikte uyum içinde can dostlarımızla Bakırköyümüzde yaşamaya devam edeceğiz.#SokakHayvanlarıSahipsizDeğildirpic.twitter.com/86qpBIm86z