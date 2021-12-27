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'Dallas Buyers Club' ve 'Big Little Lies' gibi yapımların yönetmeni Jean-Marc Vallee öldü
12:28 27.12.2021 (güncellendi: 12:30 27.12.2021)
© AP Photo / Jordan StraussJean-Marc Vallee
© AP Photo / Jordan Strauss
Son olarak, başrolünde Amy Adams'ın yer aldığı ve sekiz dalda Emmy adayı olan HBO dizisi 'Sharp Objects'in yönetmen koltuğunda oturan Jean-Marc Vallee, 58 yaşında hayatını kaybetti.
'Çılgın' (C.R.A.Z.Y.), 'Sınırsızlar Kulübü' (Dallas Buyers Club) ve 'Yaban"'(Wild) gibi filmlerinin yanı sıra sekiz ayrı dalda Emmy ödülü kazanan 'Big Little Lies' ve 'Sharp Objects' gibi dizileriyle de tanınan yönetmen Jean-Marc Vallée, Kanada, Quebec City dışındaki kulübesinde ölü bulundu.
58 yaşındaki Kanadalı yönetmenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Duvar'ın Variety'den aktardığına göre, Vallee'nin yapımcı ortağı Nathan Ross yaptığı açıklamada, "Jean-Marc yaratıcılığı, özgünlüğü ve farklı şeyler denemeyi temsil ediyordu. Gerçek bir sanatçı ve cömert, sevgi dolu bir adamdı. Onunla çalışan herkes, sahip olduğu yetenek ve vizyonu görmeden edemiyordu. O benim için bir arkadaş, yaratıcı ortak ve bir ağabeydi. Çok özlenecek ama onun güzel stilini ve dünyayla paylaştığı etkileyici çalışmalarının yaşamaya devam edeceğini bilmek rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.
RIP Jean-Marc Vallée, who’s brilliance gave us some of the best prestige television in modern history. pic.twitter.com/6PUMmVIRZl— ً (@wiIdshot) December 27, 2021
HBO da yönetmenin ölüm haberi üzerine, “Jean-Marc Vallée, her sahneyi son derece içten, duygusal bir gerçeklikle dolduran, parlak, kendini adamış bir sinemacıydı. Gerçekten olağanüstü bir yetenekti. Ayrıca oyuncuları yönetirken tüm benliğini ortaya koyan, son derece ilgili biriydi. Ani ölüm haberi karşısında şoke olduk; oğulları Alex ile Émile’e, geniş ailesine ve uzun zamandır yapımcı ortağı olan Nathan Ross’a en içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.
Remembering celebrated Canadian filmmaker Jean-Marc Vallée — the only director to both open (DEMOLITION) and close (THE YOUNG VICTORIA) the Toronto International Film Festival. pic.twitter.com/hWZvAZtCqP— TIFF (@TIFF_NET) December 27, 2021