https://tr.sputniknews.com/20211227/dallas-buyers-club-ve-big-little-lies-gibi-yapimlarin-yonetmeni-jean-marc-vallee-oldu-1052151128.html

'Dallas Buyers Club' ve 'Big Little Lies' gibi yapımların yönetmeni Jean-Marc Vallee öldü

'Dallas Buyers Club' ve 'Big Little Lies' gibi yapımların yönetmeni Jean-Marc Vallee öldü

Son olarak, başrolünde Amy Adams'ın yer aldığı ve sekiz dalda Emmy adayı olan HBO dizisi 'Sharp Objects'in yönetmen koltuğunda oturan Jean-Marc Vallee, 58... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T12:28+0300

2021-12-27T12:28+0300

2021-12-27T12:30+0300

yönetmen

yaşam

film

jean-marc vallee

dallas buyers club

big little lies

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052151322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_869f4494592080cdd2373ee20da3f6e8.jpg

'Çılgın' (C.R.A.Z.Y.), 'Sınırsızlar Kulübü' (Dallas Buyers Club) ve 'Yaban"'(Wild) gibi filmlerinin yanı sıra sekiz ayrı dalda Emmy ödülü kazanan 'Big Little Lies' ve 'Sharp Objects' gibi dizileriyle de tanınan yönetmen Jean-Marc Vallée, Kanada, Quebec City dışındaki kulübesinde ölü bulundu. 58 yaşındaki Kanadalı yönetmenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Duvar'ın Variety'den aktardığına göre, Vallee'nin yapımcı ortağı Nathan Ross yaptığı açıklamada, "Jean-Marc yaratıcılığı, özgünlüğü ve farklı şeyler denemeyi temsil ediyordu. Gerçek bir sanatçı ve cömert, sevgi dolu bir adamdı. Onunla çalışan herkes, sahip olduğu yetenek ve vizyonu görmeden edemiyordu. O benim için bir arkadaş, yaratıcı ortak ve bir ağabeydi. Çok özlenecek ama onun güzel stilini ve dünyayla paylaştığı etkileyici çalışmalarının yaşamaya devam edeceğini bilmek rahatlatıyor" ifadelerini kullandı. HBO da yönetmenin ölüm haberi üzerine, “Jean-Marc Vallée, her sahneyi son derece içten, duygusal bir gerçeklikle dolduran, parlak, kendini adamış bir sinemacıydı. Gerçekten olağanüstü bir yetenekti. Ayrıca oyuncuları yönetirken tüm benliğini ortaya koyan, son derece ilgili biriydi. Ani ölüm haberi karşısında şoke olduk; oğulları Alex ile Émile’e, geniş ailesine ve uzun zamandır yapımcı ortağı olan Nathan Ross’a en içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yönetmen, film, jean-marc vallee, dallas buyers club, big little lies