https://tr.sputniknews.com/20211227/delmicron-diye-bir-varyant-yok-1052165314.html

Hint uzman: Delmicron diye bir varyant yok

Hint uzman: Delmicron diye bir varyant yok

Delta ve Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı. Hint uzman Dr. Rakesh Kumar Mishra, böyle bir... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T18:26+0300

2021-12-27T18:26+0300

2021-12-27T18:48+0300

koronavirüs

hindistan

delta

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Hindistan’da Maharcashtra eyaleti Kovid-19 eylem gücünde yer alan bir uzmanı kaynak gösteren bazı haberlerde Delta ve Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) gibi kurumların böyle bir varyanta ilişkin resmi açıklaması yok.Bangalore Tata Genetik ve Toplum Enstitüsü müdürü Dr. Rakesh Kumar Mishra, Delmicron'un yanıltıcı bir terim olduğunu, böyle bir varyantın olmadığını vurguladı. Çok nadir olarak farklı iki Kovid-19 varyantının aynı kişide bulunduğunu ifade eden Mishra, "Aynı kişinin her iki varyantı taşıması son derece nadirdir ve o zaman bile ona yeni bir isim vermek doğru değil” ifadelerini kullandı.Dr. Rakesh Mishra, yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni varyanta isim vereceğini belirterek, "Şu anda, bazı ülkelerde iki varyant nedeniyle vakalarda artış yaşanıyor; Omicron ve Delta. Ancak ikisi yeni bir varyant oluşturmuyor" dedi. Dr. Shashank Joshi’nin “Delta ve Omicron’un ikili yükselişi - Delmicron - Avrupa ve ABD’de minik vaka tsunamilerine neden oldu” ifadeleri farklı yerel basın kuruluşlarında Delmicron’un yeni bir varyant olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Öte yandan uzmanlar birçok ülkede hala yaygın şekilde bulunan Delta varyantı ve hızla dominant hale gelen Omicron için yeni saha verileriyle yeni çalışmalar gerçekleştiriyor.

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hindistan, delta, koronavirüs, kovid-19, omicron