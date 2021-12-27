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Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu yaşamını yitirdi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T21:07+0300
2021-12-27T21:07+0300
türkiye
diyarbakır
soba
tiner
yangın
çocuk
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Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.Gül olay yerinde hayatını kaybetti.Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.
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diyarbakır, soba, tiner, yangın, çocuk

Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

21:07 27.12.2021
© AADiyarbakır soba
Diyarbakır soba - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.
Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.
Gül olay yerinde hayatını kaybetti.
Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.
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