Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211227/diyarbakirda-sobayi-tinerle-yakmaya-calisan-cocuk-hayatini-kaybetti-1052168426.html
Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu yaşamını yitirdi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T21:07+0300
2021-12-27T21:07+0300
2021-12-27T21:07+0300
türkiye
diyarbakır
soba
tiner
yangın
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052168401_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9a5970bfb5029356e47364f51a6ceeed.jpg
Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.Gül olay yerinde hayatını kaybetti.Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052168401_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_4ab6c127346e625c0fb93266f8a77b2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diyarbakır, soba, tiner, yangın, çocuk
Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.
Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.
Gül olay yerinde hayatını kaybetti.
Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.