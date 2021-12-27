https://tr.sputniknews.com/20211227/diyarbakirda-sobayi-tinerle-yakmaya-calisan-cocuk-hayatini-kaybetti-1052168426.html

Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu yaşamını yitirdi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T21:07+0300

2021-12-27T21:07+0300

2021-12-27T21:07+0300

türkiye

diyarbakır

soba

tiner

yangın

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052168401_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9a5970bfb5029356e47364f51a6ceeed.jpg

Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.Gül olay yerinde hayatını kaybetti.Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, soba, tiner, yangın, çocuk