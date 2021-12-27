https://tr.sputniknews.com/20211227/dogus-otomotiv-ceosu-fiyatlar-doviz-kadar-dusmez-1052146186.html

Doğuş Otomotiv CEO'su: Fiyatlar döviz kadar düşmez

Doğuş Otomotiv CEO'su: Fiyatlar döviz kadar düşmez

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Bilaloğlu, "Döviz kurları yüzde 20-30 oranında artarken otomobil fiyatları aynı oranda artmıyorsa, döviz... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T08:37+0300

2021-12-27T08:37+0300

2021-12-27T08:37+0300

ekonomi

doğuş otomotiv

indirim

otomobil

döviz

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Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Bilaloğlu, otomobil fiyatlarında dövizdeki düşüş kadar bir indirim beklenmemesi gerektiğini söyledi.Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’a konuşan Bilaloğlu, son aylarda markaların fiyatlarını dövizdeki artışın altında artırdığını belirterek, “Hiç bir markanın dövizdeki artışı doğrudan fiyatlarına yansıtmadığını görüyoruz. Eğer, bu olsaydı satışlar anında dururdu. Döviz düşerken de markalar kendi stok politikasına fiyatları indirecektir. Bunun farklı yöntemleri var. Liste fiyatında indirim ve kampanya gibi. Döviz kurları yüzde 20-30 oranında artarken otomobil fiyatları aynı oranda artmıyorsa, döviz kurları gerilerken de fiyatların aynı oranda düşmeyeceği aşikar" dedi. Bilaloğlu, "İster üretici olun ister ithalatçı, otomotiv sektörü döviz kurlarına doğrudan endekslidir. İthalatçılar yüzde 100 dövize endekslidir, üreticiler de yerlilik oranı kadar dövizden bağımsızdır. Bundan dolayı, döviz kurları artarken, her marka kendi stratejisi ve stok durumuna göre modelleri içinde farklı fiyat politikaları uygular" ifadelerini kullandı. Pazardaki yüksek talebin faiz indirimleri ile birlikte düşüşe geçtiğini belirten Bilaloğu, şöyle konuştu: “Ekim ayına kadar pazarda talep çok kuvvetliydi. Fakat, Merkez Bankası’nın Ekim ayında faiz indirimine gitmesi ve dövizin yükselmesine bağlı olarak fiyatlar arttı ve talep azalmaya başladı. Geçen haftaki showroom trafiği ile bundan üç ay önceki showroom trafiği bizim markalarımızda yüzde 30 azaldı. Bu da talebin azaldığını gösteriyor.”'Faiz indirimleri tüketici ve bireysel kredilere yansımadı'Türkiye otomotiv pazarının ise 2021’i 750-800 bin adet aralığında kapatacağını kaydeden Bilaloğlu, 2022 beklentileri ile ilgili belirsizliği şöyle anlattı: “Faiz oranları aylık yüzde 1 civarında olduğunda, ekonomi de belirli bir büyümeye gelirse, o zaman otomotiv pazarı da büyüyor. Bu rakamları şu an için öngörmek zor. Son atılan ekonomik önlem adımları ile daha stabil bir ortama giriyoruz, bunun biraz oturması lazım. Stabil ortam devam ederse, 2022 yılında otomotiv pazarı 2021’in biraz altında kalacak şekilde gelişir. Fakat, volatilite son altı hafta olduğu gibi devam ederse o zaman pazar 2022’de 500 bin adetlerin altına inebilir.”MB’nin faiz indirimlerine de değinen Bilaloğlu, “Faiz indirimleri tüketici ve bireysel kredilere yansımadı. Ayrıca, bir süredir bireysel müşterilerde araç fatura bedeline bağlı kullanılabilecek kredi üst limitleri tanımlı. Hal böyleyken, kredi kullanım oranı sınırlı kalıyor. İki sene öncesine kadar araç satın alımlarında kredi kullanım oranı yüzde 55 iken, bu oran şuan yüzde 20’lere düştü” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211223/ikinci-el-otomobil-satislari-durdu-fiyatlarin-dusmesi-bekleniyor-1052044198.html

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doğuş otomotiv, indirim, otomobil, döviz