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https://tr.sputniknews.com/20211227/dolar-ve-euro-haftaya-yukselisle-basladi-1052146951.html
Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı
Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar yeni haftaya 11.50 TL'den başlar iken, euro ise yüzde 8... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T09:40+0300
2021-12-27T09:40+0300
ekonomi
euro
dolar
ekonomik kriz
ekonomi
mevduat
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Dolar korumalı mevduat sisteminin ardında kurlarda yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni hafta sert yükselişlerle başladı.Dolar yeni haftaya yüzde 5.50 yükselişle 11.50 TL'den başlarken, euro yüzde 8 yükselişle 13 TL'nin üstünde başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu yaptığı konuşmalarda kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211223/dolar-11-liranin-altina-indi-1052048383.html
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euro, dolar, ekonomik kriz, ekonomi, mevduat

Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

09:40 27.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar yeni haftaya 11.50 TL'den başlar iken, euro ise yüzde 8 yükselişle 13 TL'nin üstünde başladı.
Dolar korumalı mevduat sisteminin ardında kurlarda yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni hafta sert yükselişlerle başladı.
Dolar yeni haftaya yüzde 5.50 yükselişle 11.50 TL'den başlarken, euro yüzde 8 yükselişle 13 TL'nin üstünde başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu yaptığı konuşmalarda kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını ifade etti.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
EKONOMİ
Dolar 11 liranın altına indi
23 Aralık, 14:19
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