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https://tr.sputniknews.com/20211227/dr-uyaroglu-sahte-icki-beyin-goz-ve-bobreklere-zarar-veriyor-1052158480.html
Dr. Uyaroğlu: Sahte içki beyin, göz ve böbreklere zarar veriyor
Dr. Uyaroğlu: Sahte içki beyin, göz ve böbreklere zarar veriyor
Sahte içki nedeniyle her gün yeni bir ölüm haberi geliyor. Son bir ayda 75 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T15:05+0300
2021-12-27T15:05+0300
yaşam
alkol tüketimi
sahte içki
alkol
etil alkol
alkol zehirlenmesi
metil alkol
alkol koması
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Son bir ay içerisinde 21 ilde 75 kişinin sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Sahte içki üretiminde etik alkol yerine metil alkol kullanımı, içki içenlerin hayatını kaybetmelerine neden oluyor. Etil alkole oranla daha ucuz olan metil alkol insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor.Metil alkolün insan vücuduna etkilerini Sputnik’e anlatan Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye öğretim görevlisi doktor Oğuz Abdullah Uyaroğlu şunları söyledi:'Erken müdahale çok önemli'Metil alkolün renksiz kokusu ve etil alkolden ayırt edilmesinin çok zor olduğuna dikkat çeken Uyaroğlu ‘’Metil alkol vücuda alındığında çok hızlı bir şekilde çözünür. Metil alkolün vücutta yarılanma ömrü 8-28 saat olduğu için ilk başlarda sanki orijinal alkol (etil alkol) tüketmiş gibi sarhoşluk hissi verir. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi semptomlar etil alkol tüketiminde 12-24 saat sonra geçmekte iken metil alkol kullanımında bu etkiler geçmemekte ve takibinde hastalarda sersemlik hali, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve görme kaybı gelişmektedir. Metil alkol zehirlenmelerinde erken müdahale hayat kurtarıcı olmaktadır. Bu nedenle metil alkol tüketme şüphesi olan ve uzamış/anormal şikayetleri olan hastaların en kısa sürede acil servislere başvurması gerekmektedir” uyarısını yaptı.
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alkol tüketimi, sahte içki, alkol, etil alkol, alkol zehirlenmesi, metil alkol, alkol koması

Dr. Uyaroğlu: Sahte içki beyin, göz ve böbreklere zarar veriyor

15:05 27.12.2021
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Sahte içki nedeniyle her gün yeni bir ölüm haberi geliyor. Son bir ayda 75 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Oğuz Abdullah Uyaroğlu sahte içkinin etkilerini Sputnik’e anlattı.
Son bir ay içerisinde 21 ilde 75 kişinin sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Sahte içki üretiminde etik alkol yerine metil alkol kullanımı, içki içenlerin hayatını kaybetmelerine neden oluyor. Etil alkole oranla daha ucuz olan metil alkol insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor.
Metil alkolün insan vücuduna etkilerini Sputnik’e anlatan Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye öğretim görevlisi doktor Oğuz Abdullah Uyaroğlu şunları söyledi:
‘’Sahte içki tüketimi sonrası vücuda alınan Metil Alkol karaciğerde metabolize olduktan sonra özellikle beyin, gözler ve böbreklere zarar vererek geçici/kalıcı körlükler, solunum baskılanması ve böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Hastalar bu toksik tablo nedeniyle hayatlarını kaybedebilmektedir’’

'Erken müdahale çok önemli'

Metil alkolün renksiz kokusu ve etil alkolden ayırt edilmesinin çok zor olduğuna dikkat çeken Uyaroğlu ‘’Metil alkol vücuda alındığında çok hızlı bir şekilde çözünür. Metil alkolün vücutta yarılanma ömrü 8-28 saat olduğu için ilk başlarda sanki orijinal alkol (etil alkol) tüketmiş gibi sarhoşluk hissi verir. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi semptomlar etil alkol tüketiminde 12-24 saat sonra geçmekte iken metil alkol kullanımında bu etkiler geçmemekte ve takibinde hastalarda sersemlik hali, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve görme kaybı gelişmektedir. Metil alkol zehirlenmelerinde erken müdahale hayat kurtarıcı olmaktadır. Bu nedenle metil alkol tüketme şüphesi olan ve uzamış/anormal şikayetleri olan hastaların en kısa sürede acil servislere başvurması gerekmektedir” uyarısını yaptı.
Sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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