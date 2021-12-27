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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211227/dunya-ekonomisi-ilk-kez-2022de-100-trilyon-dolari-asacak-1052160501.html
'Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak'
'Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak'
Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak, Çin... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T15:49+0300
2021-12-27T15:52+0300
ekonomi
türkiye
abd
çin
dünya
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Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR) yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunun 2022 yılı versiyonu yayımlandı.Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. CEBR, geçen yıl dünyanın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) ilk kez 2024'te 100 trilyon doları aşacağı tahmininde bulunmuştu.Çin, ABD'yi geçecekÇin, 2030'da ABD'yi geçerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. CEBR, bir yıl önceki tahmininde Çin'in ABD'yi 2028'de geçeceğini öngörmüştü.Çin'in ekonomik büyümesi 2020'den 2025'e kadar olan dönemde ortalama yüzde 5.7, 2026-2030 döneminde yüzde 4.7 ve 2030-2035 döneminde ise yüzde 3.7 olacak.CEBR'in öngörülerine göre Hindistan, dünyanın en büyük 6. ekonomisi Fransa'nın sıralamasını gelecek yıl tekrar elinden alacak ve 2031'de de, daha önce tahmin edilenden bir yıl sonra, 3. büyük ekonomi olacak.Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2033'te Japon ekonomisini geçecek.2036'da dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Brezilya ve Rusya olacak. ABD'deki Kovid-19 sonrası hızlı ekonomik büyümeden yarar sağlayan Kanada 11., Güney Kore 12., İtalya 13., Avusturalya 14., İspanya 15., Meksika 16., Suudi Arabistan 17., Hollanda 18., Türkiye 19. ve Vietnam 20. sırada yer alacak.2020'li yıllarda enflasyonla mücadeleRapora göre küresel GSYH, Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz kaynaklı toparlanmanın devam etmesiyle yükselecek ancak enflasyonun devam etmesi halinde politika yapıcıların ekonomilerin yeniden resesyona girmesini önlemesi zor olacak.CEBR Başkan Yardımcısı Douglas McWilliams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2020'ler için önemli olan konu, dünya ekonomilerinin enflasyonla nasıl mücadele edeceğidir" ifadesini kullandı.McWilliams, para politikalarında ‘mütevazı’ bir ayarlamanın, geçici olmayan unsurları kontrol altına alacağını umduklarını belirterek, enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde dünya ekonomisinin 2023 veya 2024'te bir resesyona hazırlanması gerekeceğini iddia etti.Türkiye ekonomisiCEBR raporuna göre, dünyadaki çoğu ülkenin aksine Türkiye ekonomisi, 2020'de yüzde 1.8 büyüdü ve 2021'de yüzde 9 ile daha hızlı büyüyecek.Türkiye'de kamu maliyesinin sağlıklı durumda olduğu belirtilen rapora göre, ülkenin 2020'de yüzde 39.8 olan kamu borcunun GSYH içindeki payı 2021'de yüzde 37.8'e düştü.Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 2022'den 2026'e kadar ortalama yüzde 3.4 ve 2027-2036 döneminde yüzde 3.7 olacağını öngören CEBR, Türkiye'nin 2036'da dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 19. sırada yer alacağı tahmininde bulundu.
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türkiye, abd, çin, dünya

'Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak'

15:49 27.12.2021 (güncellendi: 15:52 27.12.2021)
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Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak, Çin ekonomisi 2030'da ABD ekonomisini geçecek.
Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR) yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunun 2022 yılı versiyonu yayımlandı.
Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. CEBR, geçen yıl dünyanın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) ilk kez 2024'te 100 trilyon doları aşacağı tahmininde bulunmuştu.

Çin, ABD'yi geçecek

Çin, 2030'da ABD'yi geçerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. CEBR, bir yıl önceki tahmininde Çin'in ABD'yi 2028'de geçeceğini öngörmüştü.
Çin'in ekonomik büyümesi 2020'den 2025'e kadar olan dönemde ortalama yüzde 5.7, 2026-2030 döneminde yüzde 4.7 ve 2030-2035 döneminde ise yüzde 3.7 olacak.
CEBR'in öngörülerine göre Hindistan, dünyanın en büyük 6. ekonomisi Fransa'nın sıralamasını gelecek yıl tekrar elinden alacak ve 2031'de de, daha önce tahmin edilenden bir yıl sonra, 3. büyük ekonomi olacak.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2033'te Japon ekonomisini geçecek.
2036'da dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Brezilya ve Rusya olacak. ABD'deki Kovid-19 sonrası hızlı ekonomik büyümeden yarar sağlayan Kanada 11., Güney Kore 12., İtalya 13., Avusturalya 14., İspanya 15., Meksika 16., Suudi Arabistan 17., Hollanda 18., Türkiye 19. ve Vietnam 20. sırada yer alacak.

2020'li yıllarda enflasyonla mücadele

Rapora göre küresel GSYH, Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz kaynaklı toparlanmanın devam etmesiyle yükselecek ancak enflasyonun devam etmesi halinde politika yapıcıların ekonomilerin yeniden resesyona girmesini önlemesi zor olacak.
CEBR Başkan Yardımcısı Douglas McWilliams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2020'ler için önemli olan konu, dünya ekonomilerinin enflasyonla nasıl mücadele edeceğidir" ifadesini kullandı.
McWilliams, para politikalarında ‘mütevazı’ bir ayarlamanın, geçici olmayan unsurları kontrol altına alacağını umduklarını belirterek, enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde dünya ekonomisinin 2023 veya 2024'te bir resesyona hazırlanması gerekeceğini iddia etti.

Türkiye ekonomisi

CEBR raporuna göre, dünyadaki çoğu ülkenin aksine Türkiye ekonomisi, 2020'de yüzde 1.8 büyüdü ve 2021'de yüzde 9 ile daha hızlı büyüyecek.
Türkiye'de kamu maliyesinin sağlıklı durumda olduğu belirtilen rapora göre, ülkenin 2020'de yüzde 39.8 olan kamu borcunun GSYH içindeki payı 2021'de yüzde 37.8'e düştü.
Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 2022'den 2026'e kadar ortalama yüzde 3.4 ve 2027-2036 döneminde yüzde 3.7 olacağını öngören CEBR, Türkiye'nin 2036'da dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 19. sırada yer alacağı tahmininde bulundu.
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