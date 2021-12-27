https://tr.sputniknews.com/20211227/engelli-cocuga-baba-siddeti-guvenlik-kamerasina-yansidi-1052164806.html

Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı

Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’da engelli çocuğu ile Aile Sağlığı Merkezi’ne giden bir babanın, merkezden çıktıktan sonra yere düşen çocuğuna tekme attığı görüntüler güvenlik... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T17:41+0300

2021-12-27T17:41+0300

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türkiye

ankara

çocuk

şiddet

engelli

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Ankara’nın Sincan ilçesinde, meydana gelen olayda, cadde üzerinde yer alan Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen bir kişi, buradan çıkarken engelli çocuğunu tekmeledi. O sırada çevrede bulunan vatandaşların tepkisi ile karşılaşan baba daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Şahsın, engelli çocuğunu tekmelediği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Öte yandan, babanın engelli çocuğuna uyguladığı şiddeti gören ve karakola giderek durum hakkında şikayetçi olan bir vatandaş ise, “Arabada bir tane daha çocuğu vardı, Onun yanı sıra, ‘kendini neden yere atıyorsun’ diye darp ediyor. Biz tepkimizi gösterdiğimiz zaman da ‘kızım kalksana, yavrucuğum’ demeye başladı. Bu iki yüzlülüktür. Sen o çocuğun sırtından geçiniyorsun. Yazık günah sen bir babasın ve duyarsız kalamazsın” ifadelerini kullandı.Aynı şekilde karakola giderek şikayetçi olan diğer bir vatandaş da, “Sağlık ocağına girdiğimiz sırada engelli olan çocuk yere düştü babası da onu tekmeledi. Biz de vatandaşlar olarak hepimiz ondan şikayetçiyiz ve şikayetimizin de sonuna kadar arkasındayız” dedi.

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ankara, çocuk, şiddet, engelli