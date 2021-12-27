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Ermenistan doğruladı: Türkiye'yle ilk toplantının yeri için Moskova'yı istişare ediyoruz
© AATürkiye - Ermenistan
© AA
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Erivan'ın Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının Moskova'da yapılması konusunu istişare ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacağına dair açıklamaya Erivan'dan doğrulama geldi.
Facebook hesabından açıklama yapan Unanyan, "Şu anda Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin görüşme tarihi hakkında henüz bir mutabakat yok. Görüşmeyi Moskova'da yapma olasılığı istişare ediliyor" dedi.
Çavuşoğlu, Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul-Erivan uçuşlarının yakın zamanda başlayacağını belirterek "Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce Çavuşoğlu, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı.
Erivan ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.
Çavuşoğlu, Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul-Erivan uçuşlarının yakın zamanda başlayacağını belirterek "Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce Çavuşoğlu, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı.
Erivan ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.