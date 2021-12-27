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Erzincan'da 2 kişi belediyenin çelik kasasını çaldı
Erzincan'da 2 kişi belediyenin çelik kasasını çaldı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, gece belediye binasına girerek, içinde bin 500 TL bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T03:36+0300
2021-12-27T03:36+0300
türkiye
erzincan
soygun
kasa
çelik
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Kapısı kırılarak girilen Tercan Belediye binasından içinde yaklaşık bin 500 TL bozuk para bulunan çelik kasa çalındı. Sabah mesaiye gelen çalışanların hırsızlığı fark edip, ihbar etmesi üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada inceleme yaptı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre İlçedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis, 2 şüphelinin araçla gelip, binadaki kasayı çaldıklarını belirledi. Polis, görüntülerden eşkalleri tespit edilen 2 şüpheliyi Erzurum'un Aşkale ilçesinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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erzincan, soygun, kasa, çelik

Erzincan'da 2 kişi belediyenin çelik kasasını çaldı

03:36 27.12.2021
© İHAErzincan'da, belediyenin çelik kasasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Erzincan'da, belediyenin çelik kasasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, gece belediye binasına girerek, içinde bin 500 TL bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kapısı kırılarak girilen Tercan Belediye binasından içinde yaklaşık bin 500 TL bozuk para bulunan çelik kasa çalındı. Sabah mesaiye gelen çalışanların hırsızlığı fark edip, ihbar etmesi üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada inceleme yaptı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre İlçedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis, 2 şüphelinin araçla gelip, binadaki kasayı çaldıklarını belirledi.
Polis, görüntülerden eşkalleri tespit edilen 2 şüpheliyi Erzurum'un Aşkale ilçesinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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