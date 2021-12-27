https://tr.sputniknews.com/20211227/erzincanda-kadin-ogretmen-kardesi-tarafindan-bicaklanarak-olduruldu-1052143432.html

Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Erzincan’da bir kadın öğretmen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T03:00+0300

2021-12-27T03:00+0300

2021-12-27T03:03+0300

kadın cinayeti

kardeş

kadın

bıçaklama

öğretmen

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen 34 yaşındaki Ayşegül T. psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kardeşi 28 yaşındaki Ali Nazım T'yi tedavi olmaya ikna etmek için, babasının evine gitti. Ayşegül T, tedavi için iknaya çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayşegül T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Nazım Ali T, polislerce gözaltına alındı.Ayşegül T'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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kadın cinayeti, kardeş, kadın, bıçaklama, öğretmen