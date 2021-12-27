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Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Erzincan’da bir kadın öğretmen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T03:00+0300
2021-12-27T03:03+0300
kadın cinayeti
kardeş
kadın
bıçaklama
öğretmen
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen 34 yaşındaki Ayşegül T. psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kardeşi 28 yaşındaki Ali Nazım T'yi tedavi olmaya ikna etmek için, babasının evine gitti. Ayşegül T, tedavi için iknaya çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayşegül T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Nazım Ali T, polislerce gözaltına alındı.Ayşegül T'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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kadın cinayeti, kardeş, kadın, bıçaklama, öğretmen

Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

03:00 27.12.2021 (güncellendi: 03:03 27.12.2021)
© İHA / AHMET AKBUĞA - EMİN FERHAT SEVİLİRPolis, olay yeri,
Polis, olay yeri, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA / AHMET AKBUĞA - EMİN FERHAT SEVİLİR
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Erzincan’da bir kadın öğretmen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen 34 yaşındaki Ayşegül T. psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kardeşi 28 yaşındaki Ali Nazım T'yi tedavi olmaya ikna etmek için, babasının evine gitti. Ayşegül T, tedavi için iknaya çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.
Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayşegül T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Nazım Ali T, polislerce gözaltına alındı.
Ayşegül T'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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