https://tr.sputniknews.com/20211227/eski-sevgilisinin-yuzunu-usturayla-kesen-adam-gozaltina-alindi-1052153762.html

Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen adam gözaltına alındı

Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen adam gözaltına alındı

Adana'da eski sevgilisi A.O.'nun yüzünü ustura ile kesen Sefer B. gözaltına alındı. Daha önce de A.O.'ya iki kez silahlı saldırı düzenleyen ancak serbest... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T13:15+0300

2021-12-27T13:15+0300

2021-12-27T13:15+0300

yaşam

adana

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Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) ile birlikte olmaya başladı.Ancak genç kadın, kıskançlık bahanesiyle şiddete uğradı. Sefer B., 5 ay sonra ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı.Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.Barışma isteği bir kez daha reddedilen Sefer B., bu kez A.O.'nun otomobiline kurşun yağdırdı. A.O. saldırıdan yara almadan kurtuldu.2018 yılında da A.O. taksiye bindiği sırada Sefer Bilal'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 4 kurşun isabet kadın hastaneye kaldırılırken, şikayet üzerine gözaltına alınan Sefer B., tutuklandı.'Kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan Sefer Bilal, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.Tahliye edildikten sonra sözlü tacizlerini sürdüren Sefer Bilal, son olarak 28 Kasım'da takip ettiği A.O.'nun bir restorana girdiğini gördü. Sefer Bilal, bir kez daha kadına saldırıp, yüzünü ustura ile kesti.Saldırgan kaçarken, A.O.'nun yüzüne 22 dikiş atıldı.

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