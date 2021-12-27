https://tr.sputniknews.com/20211227/evcil-hayvan-yolcuya-serbest-1052145769.html
Evcil hayvan yolcuya serbest
Evcil hayvan yolcuya serbest
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonu, Kovid-19 önlemleri kapsamında önümüzdeki süreçte canlı hayvan ithalatında alınacak tedbirleri masaya yatırdı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T07:55+0300
2021-12-27T07:55+0300
2021-12-27T07:55+0300
türkiye
ithalat
evcil hayvan
tarım ve orman bakanlığı
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Alınan kararlara göre, yolcu beraberinde getirilen, sahiplerinin ya da sorumlu kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arı, kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşlar için Türkiye'ye girişte kısıtlama uygulanmayacak. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, sayılan hayvanlar için halihazırda uygulanan 14 günlük izolasyon şartı kaldırılacak.İthalat kısıtlamasıTicari amaçla Türkiye'ye getirilecek olan kafes altındaki büyük kediler (puma, aslan, kaplan, leopar vb.), evcil kediler, köpekler, gelincikler, domuzlar, primatlar, pangolinler, yarasalar, kemirgenler, geyikler, rakun köpekleri, su samurları, goriller ve sansarlar için pandemi süresince ithalat kısıtlaması uygulanacak. Özel amaçlı eğitilmiş köpeklere herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
türkiye
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ithalat, evcil hayvan, tarım ve orman bakanlığı
Evcil hayvan yolcuya serbest
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonu, Kovid-19 önlemleri kapsamında önümüzdeki süreçte canlı hayvan ithalatında alınacak tedbirleri masaya yatırdı.
Alınan kararlara göre, yolcu beraberinde getirilen, sahiplerinin ya da sorumlu kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arı, kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşlar için Türkiye'ye girişte kısıtlama uygulanmayacak.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre
, sayılan hayvanlar için halihazırda uygulanan 14 günlük izolasyon şartı kaldırılacak.
İthalat kısıtlaması
Ticari amaçla Türkiye'ye getirilecek olan kafes altındaki büyük kediler (puma, aslan, kaplan, leopar vb.), evcil kediler, köpekler, gelincikler, domuzlar, primatlar, pangolinler, yarasalar, kemirgenler, geyikler, rakun köpekleri, su samurları, goriller ve sansarlar için pandemi süresince ithalat kısıtlaması uygulanacak.
Özel amaçlı eğitilmiş köpeklere herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.