https://tr.sputniknews.com/20211227/fatih-altaylidan-ali-erbasa-garibim-5-yasinda-eski-pusku-otomobile-binmek-zorunda-kaliyor-1052150873.html
Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a: Garibim, 5 yaşında eski püskü otomobile binmek zorunda kalıyor
Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a: Garibim, 5 yaşında eski püskü otomobile binmek zorunda kalıyor
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" sözlerini değerlendirdi. Altaylı, "Diyanet İşleri... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T12:22+0300
2021-12-27T12:22+0300
2021-12-27T12:22+0300
türkiye
fatih altaylı
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg
Altaylı, 'İçim Parçalanıyor' başlıklı yazısında, "Hiç yakışıyor mu bu durum? Nerede kaldı bu ülkenin itibarı, nerede kaldı bu Diyanet’in itibarı. Olacak iş değil. 2015 yılında alınmış Mercedes’e biniyor. Allah muhafaza, bu kadar eski bir otomobille adamcağızın başına bir şey gelse ne olacak" görüşünü dile getirdi.Altaylı yazısının devamında konuyla ilgili şunları kaydetti:- Yaptığınız ayıp değil, utanmıyor musunuz anlı şanlı Diyanet İşleri Başkanı’nı korkutmaya. Yok mu adamın bir yeni Mercedes kadar değeri! Ne ki zırhlı bir Mercedes’in fiyatı. Daha geçen gün yazdım. Vergisiz Almanya fiyatı 1,5 milyon avro. Hazır iktidarımızın aldığı önlemler sayesinde avro da 13 lira civarına gerilemişken para mı! Vergileri de ekleyince 5 milyon küsur avro olduğunu yazdım geçenlerde. Bu kadarcık para yüzünden Diyanet İşleri Başkanımızı korkutmaya değer mi! Bence hiç korkmasın. Alsın. Birisi bir şey derse 'İstiklal Marşımıza bakın o bile korkma diye başlıyor' diye kendini savunur.
https://tr.sputniknews.com/20211226/diyanet-isleri-baskani-erbas-korkumuzdan-yeni-araba-alamiyoruz-1052125737.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_116:0:716:450_1920x0_80_0_0_a95fc1c37c51814bce23ccb1863d9538.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih altaylı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş
Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a: Garibim, 5 yaşında eski püskü otomobile binmek zorunda kalıyor
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" sözlerini değerlendirdi. Altaylı, "Diyanet İşleri Başkanı’nın durumuna içim parçalandı. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Yeni bir zırhlı Mercedes S 500 alamıyor, garibim. Ve bu nedenle 5 yaşında eski püskü otomobile binmek zorunda kalıyor" dedi.
Altaylı, 'İçim Parçalanıyor'
başlıklı yazısında, "Hiç yakışıyor mu bu durum? Nerede kaldı bu ülkenin itibarı, nerede kaldı bu Diyanet’in itibarı. Olacak iş değil. 2015 yılında alınmış Mercedes’e biniyor. Allah muhafaza, bu kadar eski bir otomobille adamcağızın başına bir şey gelse ne olacak"
görüşünü dile getirdi.
Altaylı yazısının devamında konuyla ilgili şunları kaydetti:
- Yaptığınız ayıp değil, utanmıyor musunuz anlı şanlı Diyanet İşleri Başkanı’nı korkutmaya. Yok mu adamın bir yeni Mercedes kadar değeri! Ne ki zırhlı bir Mercedes’in fiyatı. Daha geçen gün yazdım. Vergisiz Almanya fiyatı 1,5 milyon avro. Hazır iktidarımızın aldığı önlemler sayesinde avro da 13 lira civarına gerilemişken para mı! Vergileri de ekleyince 5 milyon küsur avro olduğunu yazdım geçenlerde. Bu kadarcık para yüzünden Diyanet İşleri Başkanımızı korkutmaya değer mi!
Bence hiç korkmasın. Alsın. Birisi bir şey derse 'İstiklal Marşımıza bakın o bile korkma diye başlıyor' diye kendini savunur.