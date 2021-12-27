https://tr.sputniknews.com/20211227/fenerbahce-beko-real-madrid-maci-kovid-19-vakalari-nedeniyle-ertelendi-1052157469.html

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, İspanya ekibindeki yeni tip koronavirüs... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T14:26+0300

2021-12-27T14:26+0300

2021-12-27T14:26+0300

spor

basketbol

real madrid

takım

maç

korona

fenerbahçe beko

kovid-19

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Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ertelenmesini istediği ve bunun kabul edildiği bildirildi.Açıklamada, İspanya temsilcisinde Kovid-19 testi pozitif çıkan isimlere son olarak Sergio Llull ile Jeffery Taylor'ın eklendiği belirtildi.Eflatun-beyazlılarda geçen hafta Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Nunez, Adam Hanga, Fabien Causeur ve Vincent Poirier'in Kovid-19'a yakalandığı bildirilmişti. Real Madrid'de ayrıca başantrenör Pablo Laso ile Thomas Heurtel'in de 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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basketbol, real madrid, takım, maç, korona, fenerbahçe beko, kovid-19