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Fransa’da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
Fransa’da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
Fransa Başbakanı Jean Castex, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında büyük toplanmaların sınırlandırılacağını, evden çalışmanın zorunlu olacağını ve Kovid-19... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T23:53+0300
2021-12-27T23:53+0300
koronavirüs
fransa
önlem
kovid-19
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Fransa Başbakanı Jean Castex, Sağlık Savunma Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kısıtlayıcı tedbirler aldığını açıkladı. Evden çalışmanın zorunlu olacağını duyuran Castex, "Eğitim-öğretim yılının başından itibaren ve 3 haftalık bir süre boyunca tüm şirketlerde ve mümkün olan tüm çalışanlar için haftada en az 3 gün ve mümkünse 4 gün olmak üzere uzaktan çalışma zorunlu hale getirilecektir" ifadelerini kullandı. Fransa’da 3 Ocak’tan itibaren 3 hafta boyunca ayakta olan konserlerde, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanırken, büyük toplanmalar iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırıldı. Maske zorunluluğunun belirli şehir merkezlerine uzatılacağını duyuran Castex, bu kararı valilerin vereceğini kaydetti. Castex, yarından itibaren hatırlatıcı 3’üncü dozun uygulanma süresinin 4 aydan 3 aya indirildiğini de açıkladı. Castex, Kovid-19 sağlık kartını sadece aşı bilgilerini içeren bir karta dönüştürmek için meclise bir yasa teklifi verileceğini ve yasa kabul edilirse 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren Kovid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ile hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti. Sağlık kartında kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirip geçirmediğine dair bilgileri yer alıyor. Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi halinde söz konusu yerlere erişebilmek için aşı zorunlu hale gelmiş olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210910/fransa-kovid-19a-karsi-on-saflarda-calisan-12-bin-kisiye-vatandaslik-verdi-1048800484.html
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fransa, önlem, kovid-19

Fransa’da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

23:53 27.12.2021
© REUTERS / Benoit TessierFransa - Paris - koronavirüs - Kovid-19
Fransa - Paris - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa Başbakanı Jean Castex, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında büyük toplanmaların sınırlandırılacağını, evden çalışmanın zorunlu olacağını ve Kovid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi için yasa teklif edileceğini açıkladı.
Fransa Başbakanı Jean Castex, Sağlık Savunma Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kısıtlayıcı tedbirler aldığını açıkladı. Evden çalışmanın zorunlu olacağını duyuran Castex, "Eğitim-öğretim yılının başından itibaren ve 3 haftalık bir süre boyunca tüm şirketlerde ve mümkün olan tüm çalışanlar için haftada en az 3 gün ve mümkünse 4 gün olmak üzere uzaktan çalışma zorunlu hale getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Fransa’da 3 Ocak’tan itibaren 3 hafta boyunca ayakta olan konserlerde, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanırken, büyük toplanmalar iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırıldı.

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Maske zorunluluğunun belirli şehir merkezlerine uzatılacağını duyuran Castex, bu kararı valilerin vereceğini kaydetti. Castex, yarından itibaren hatırlatıcı 3’üncü dozun uygulanma süresinin 4 aydan 3 aya indirildiğini de açıkladı. Castex, Kovid-19 sağlık kartını sadece aşı bilgilerini içeren bir karta dönüştürmek için meclise bir yasa teklifi verileceğini ve yasa kabul edilirse 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.


Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren Kovid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ile hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti.

Sağlık kartında kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirip geçirmediğine dair bilgileri yer alıyor. Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi halinde söz konusu yerlere erişebilmek için aşı zorunlu hale gelmiş olacak.
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